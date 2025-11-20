Un documental sobre Gerardo Cuadra abre las Jornadas de Patrimonio Tras este homenaje al arquitecto y sacerdote riojano, las ponencias de destacados especialistas en rehabilitación se sucederán desde mañana hasta el domingo

La Rioja Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:25 Comenta Compartir

Las XXIII Jornadas Internacionales de Intervención en el Patrimonio Histórico-Artístico, organizadas por el Colegio de Arquitectos de La Rioja, rinden homenaje a Gerardo Cuadra (Logroño, 1926-2024) en el centenario de su nacimiento. Y de ahí que su apertura –esta tarde en la sede del COAR (19.00 horas)– sea con una proyección sobre este arquitecto y sacerdote riojano, galardón a las Bellas Artes Riojanas y renovador de la arquitectura riojana de la segunda mitad del siglo XX.

A él se referirá también su alumno y amigo José Miguel León en la lección magistral 'Renovación y controversia' que pronunciará mañana. Y sobre algunas de sus arquitecturas, como la iglesia de La Unión, se girará visita técnica el próximo domingo en la jornada de clausura.

El grueso de este encuentro bienal se enmarca mañana, viernes, y el sábado en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, donde se sucederán las catorce ponencias programadas por el COAR para dar a conocer los proyectos más relevantes y punteros de intervención en el patrimonio. Propuestas que firman arquitectos de diecinueve estudios de España, México, Eslovenia y Noruega, algunos en poder del Premio Nacional de Arquitectura, como es el caso de Emilio Tuñón y Guillermo Vázquez Consuegra.

En cuanto a los proyectos con los que nos visitan, figura desde la recuperación de una cisterna romana en Jaén a la transformación de un convento de Pamplona en sede administrativa; de la reconversión de ruinas en plena naturaleza en un museo del folclore vasco a la actualización de restos mudéjares en Madrid. También se abordarán ejemplos internacionales como la rehabilitación de una quinta de recreo en Sintra o la conversión de un silo de cereal en museo de arte contemporáneo en Oslo.

Un centenar de participantes

Las Jornadas de Patrimonio del COAR reunirán en Logroño a más de un centenar de profesionales, en su mayoría arquitectos, procedentes de distintas comunidades autónomas y centros académicos de nuestro país. Supondrá una gran oportunidad para debatir los criterios, desafíos y nuevas miradas en la intervención del patrimonio construido.

Temas

Arquitectura

Logroño