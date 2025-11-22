Divulgaciencia, un programa referente en la difusión de la ciencia y la tecnología Divulgaciencia25 es una iniciativa que cuenta, un año más, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Divulgaciencia25 es el programa decano de ciencia y tecnología de La Rioja que se celebra desde hace 19 años. En esta edición se dedica a la agricultura y continúa con el comisariado científico del divulgador y matemático Eduardo Sáenz de Cabezón. Está formado por dos exposiciones, conferencias, actividades para los Centros Rurales Agrupados, talleres para escolares y la implicación de las librerías, entre otros actos.

Divulgaciencia, explica Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja, «pretende crear referentes para el alumnado desde 5º curso de Educación Primaria hasta ciclos formativos de ámbito superior, pero también quiere crear vocaciones científicas, entender y acercar la ciencia a escolares y sociedad, y demostrar que la ciencia y la tecnología nos ayudan a tener una vida mejor».

Como actividad central que da nombre al programa se desarrolla el Concurso de proyectos innovadores para estudiantes riojanos integrados en un equipo junto a un profesor, cuyo premio para los ganadores consiste en un viaje de estudios de carácter científico. Este concurso se materializa en dos exposiciones físicas de los proyectos presentados que pueden visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced hasta el 5 de diciembre y, a partir de enero, en los Centros de Fundación Caja Rioja de Arnedo, Calahorra, Haro y Santo Domingo de la Calzada.

Los talleres científicos para escolares desde 5º curso de Primaria hasta Grado Superior, impartidos por profesionales del mundo de la ciencia se desarrollan en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced de Logroño en horario lectivo.

Los proyectos ganadores se darán a conocer en diciembre, el día 11 a las 19.00 horas, en una gala de entrega de premios que contará con la participación de Gonzalo Villar y su intervención '¿Hay ciencia en el reguetón?: Hercios, armónicos y perreo'.

La ciencia, en las librerías

Continúa en 2025 la iniciativa de participación con el comercio «La ciencia en la tienda», a través de la cual 10 librerías de Logroño y La Rioja reservarán en sus escaparates un espacio para libros divulgativos, manuales científicos y juegos relacionados con la ciencia y la tecnología; este año participarán las librerías de Logroño Santos Ochoa, Cerezo, Casa del Libro, Entrecomillas y Escala, y Librería Moderna de Santo Domingo de la Calzada.

Vuelven las exposiciones virtuales con los proyectos en la red que pueden conocerse a través de la web de Fundación Caja Rioja, la actividad Ciencia+Arte+Futuro en colaboración con el Museo Würth y con la participación de los CRA's de La Rioja, para vincular la ciencia y el arte.

Conferencias

Dentro del ciclo de conferencias 'Hablan los científicos' han participado el profesor de la Universidad de La Rioja Vicente Marco: 'Agricultura al límite: del modelo convencional a la agricultura sostenible'. Los biólogos Amaya Menchaca y Antonio Guillén de la asociación arteLombriz: 'El suelo. El poder de lo invisible'. Una mesa redonda con los responsables de los tres proyectos que han ganado en sus diferentes ediciones el Concurso Agrícola de La Rioja al Mejor Proyecto Agrícola: Lurreko Aromáticas, Azafrán Ecológico Aguas Mansas y DeQuelia. Y, por último, el 24 de noviembre el catedrático de Matemáticas Pedro Miana presenta el libro colectivo 'Matemáticas de lo cotidiano'.

Este año, han continuado las presentaciones de libros con el poemario 'La química de las grandes cosas', de la doctora en Química Orgánica por la Universidad de La Rioja Marta Isabel Gutiérrez.

Novedades

Carlos Fuentes explica también a las novedades que recoge el programa de este año. En concreto, La ciencia está en tu pueblo, «con el objetivo de ofrecer al alumnado lugares comunes donde se realiza ciencia en su municipio y que, en general, no somos conscientes».

También incide en las tres charlas on line con científicos de La Rioja, que se desarrollan en los propios centros educativos para conocer la trayectoria de jóvenes científicos que trabajan en centros de innovación punteros en el mundo: Alfonso Puigercós, Carlos Aydillo y Ana Escorza.

Divulgaciencia cuenta también este año con un blog de contenido científico: divulgacienciafundacioncajarioja.wordpress.com y con el II Concurso de fotografía científica para Instagram que relacione ciencia y arte dirigido a estudiantes y a público general, cuyas bases pueden consultarse a través de la web de Divulgaciencia.