Los diversos modelos de la indumentaria tradicional María Jesús Romero muestra prendas de indumentaria tradicional. / S.T. P. HIDALGO LOGROÑO. Miércoles, 16 enero 2019, 20:47

La especialista en indumentaria tradicional María Jesús Romero Ruiz de Gopegui, quien también custodia una importante colección de prendas antiguas, impartió una charla con motivo de la inauguración de la exposición sobre los trajes regionales que recopiló Javier Santamaría 'Chofo'.

La experta incide en que el concepto de indumentaria tradicional parte de finales del siglo XVIII en el medio rural, por lo que «forma parte de la historia de un pueblo, de sus señas de identidad, sus tradiciones y su cultura, por lo que hay que protegerlo».

No obstante, subraya que «es imposible definir un modelo único de traje de indumentaria tradicional de una zona». «Las formas de vestir no han sido siempre las mismas en una comarca ni tan siquiera en un pueblo pequeño; dado que no se visten igual los ricos que los pobres, como tampoco los jóvenes que los viejos o en invierno que en verano». «Zonas con climatología y formas de vida similares son muy semejantes en sus vestimentas», indica. De ahí que las prendas que usaban los hombres de La Rioja resultasen parecidas a las de los de Navarra, Aragón, Castilla y León y Extremadura.

En la mujer, la categoría social la evidenciaban la calidad y cantidad de las prendas, así como los adornos y joyas. «Pero en la esencia no variaba de lo que llevaba una mujer humilde, que sólo tenía dos trajes: el de diario y el de los domingos o jornadas de fiesta», precisa Romero Ruiz de Gopegui.

Las labradoras solían vestir unas sayas de bayeta más o menos burda y un justillo, normalmente negro, para ajustar el talle. En los días de fiesta lo cubrían con un pañuelo de color. En el medio urbano, las clases populares iban ataviadas de forma parca. Portaban sayas, refajos, blusas, pañuelos de talle sobre los hombros y otros más pequeños para cubrirse la cabeza. Para abrigarse, usaban mantones.

«La confección de la ropa se realizaba en casa, aprovechando al máximo hasta el trozo más pequeño de tela y adaptando a los niños lo que no servía a los adultos», finaliza.