LAS DISTANCIAS CORTAS DEL PAPA FRANCISCO «Que nadie olvide que tiene ya ochenta y dos años. Y ahí lo tenemos al pie del cañón. Es un hombre tan de Dios que no le importa jugárselo todo cada día en esa distancia corta en que se ve todo y se da del todo». Domingo, 20 enero 2019

En este tiempo -largo e intenso- en el que he tenido horas sobradas para leer, meditar y rezar, también he sufrido un auténtico hartazgo informativo a costa de los Torra, Puigdemont, Casado, Sánchez, Iglesias, Echenique, etc. Es una auténtica pasada, un verdadero hartazgo, el monopolio informativo que sufrimos los hombres y mujeres de a pie de este país por la bendita y dichosa clase política. Pero, en fin, esto es lo que hay. ¿Remedio? Paciencia y barajar, que decía el otro. O sea, ninguno.

He seguido muy de cerca las andanzas, discursos, presencias, los gestos del Papa Francisco. Adelanto que he rezado, y rezo, mucho por él. No en vano está al frente, y tiene que asegurar en la fe a la no despreciable familia de mil doscientos ochenta millones de católicos.

Católicos de todo pelaje: curas, monjas, frailes, padres y madres de familia, chavales y chavalas, abuelos, ricos, pobres, listos, menos listos, de oración y misa diaria, de aparecer por la iglesia de Pascuas a Ramos o nunca, de creyentes de verdad y creyentes de nada.

Pues bien, después de cada audiencia, de cada intervención, después de cada Eucaristía, siempre ha pedido con ese deje suyo tan argentino: «Por favor, les pido, ¡recen por mí!». Y yo lo he hecho. Ya lo hice de niño y de joven por los papas que yo conocí.

A lo largo de la historia -más de dos mil años- han gobernado la Iglesia nada más y nada menos que 266 papas. Los primeros, aquellos entrañables Pedro, Lino, Cleto y Clemente, eran unos más del pueblo: conocían a todos los cristianos de Roma y todos los conocían a ellos. Los lloraron y los honraron, una vez martirizados. Luego fueron apareciendo papas, muy conocidos y famosos en aquella primera cristiandad, pero que poco a poco desaparecieron del pie de calle y ya no podían tratar al pueblo liso y llano por razones obvias. Y así hasta finales del siglo XX. La televisión y los medios en general nos hicieron familiar la figura de los papas, como nos hicieron familiares a los ganadores de Eurovisión o a los grandes deportistas. Y empezamos a saber de las anécdotas simpáticas de Juan XXIII, o las preferencias literarias de Pablo VI, o la irresistible simpatía de un montañero llamado Karol Wojtyla, al que siguieron millones de jóvenes por todo el mundo en aquellas memorables Jornadas de la Juventud. A Benedicto XVI todas esas movidas le pillaron un tanto mayor, pero lo cierto es que puso de su parte todo lo que pudo. Hoy básicamente lo que hace es pasar oculto, no entrometerse en nada y rezar, rezar mucho y por todos.

He dado a este escrito el título de «las distancias cortas del papa Francisco». Su cara nos es absolutamente familiar. La gran mayoría de los mortales no lo hemos visto nunca físicamente y a la cara, pero yo tengo la seguridad de que si mañana el papa se diese un garbeo por el Espolón de Logroño lo reconoceríamos todos sin excepción, ateos incluidos. Le encanta estar con la gente: curas y artistas del circo; monjas y miembros del Cuerpo Diplomático; cardenales y padres y madres de familia que le gritan en las audiencias: «Francisco, te queremos», los jóvenes. Con qué ilusión está preparando el ya inmediato Encuentro con los jóvenes de todo el mundo, en Panamá. Y ¡ojo! que nadie olvide que nuestro personaje tiene ya ochenta y dos años, edad de jubilación para casi todos los de su quinta de todo el mundo. Y ahí lo tenemos al pie del cañón. Es un hombre tan de Dios que no le importa jugárselo todo cada día en esa distancia corta en que se ve todo y se da del todo.

¡Gracias, papa Francisco, por ser como eres!