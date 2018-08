Diseños que facilitan la vida Mónica Nájera con su Trabajo de Fin de Grado, donde figuran las manos de su abuela manipulando el tapón ideado por ella. / E. DEL RÍO Esta ya exalumna de la Esdir ideó 'Easy Top', una serie de cierres para envases destinados a personas con movilidad reducida Los Premios Mestre reconocen el Trabajo Fin de Grado de la riojana Mónica Nájera ESTÍBALIZ ESPINOSA Jueves, 2 agosto 2018, 23:29

Logroño. Mónica Nájera Soroche (Logroño, 1995), exalumna de Diseño de Producto en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir), buscaba para su Trabajo de Fin de Grado un producto que, además de estético, fuera muy funcional y universal. «Da la casualidad -nos cuenta- de que tengo una abuela con artrosis que no puede abrir las botellas y recurre a los dientes, y ya se ha roto alguno».

Para ella y para quienes encuentran las mismas dificultades ideó 'Easy Top', una serie de cierres para envases de alimentación que le hizo merecedora de una Mención de Honor en los Premios Mestre 2018 en la categoría Enseñanzas Artísticas Superiores. Estos galardones nacionales reconocen la excelencia en las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, es decir, los mejores trabajos de los alumnos de estos centros en nuestro país. A los mismos premios concurrió también Sergio Soriano Puerta, alumno de Diseño Gráfico de la Esdir, con su Trabajo Fin de Estudios 'Bouttle'.

Volviendo a su propuesta, Mónica Nájera nos explica que abrir un envase «es un gesto cotidiano que no todo el mundo puede realizar, bien porque tienen artrosis, reúma, parálisis, parkinson... o por accidentes puntuales que impiden utilizar las manos. Buscando una alternativa en el mercado ves que es todo muy rudo o no resuelve la falta de fuerza y de precisión de este tipo de usuarios, así que busqué una solución para poder abrir estos envases utilizando cualquier parte del cuerpo que no fueran los dedos de las manos, tales como la palma, el codo o la barbilla».

Así nació 'Easy Top', de momento un prototipo de cierres de envases que ella materializó en una impresora 3D con PLA (ácido poliláctico) y filaflex, pero que para su adecuado funcionamiento deberá fabricarse en polipropileno espumado, algo que ella no descarta si consigue el respaldo y medios suficientes.

Sus tapas se ajustan a cualquier recipiente con boca de rosca y ha diseñado dos modelos para alimentación: Wave, de forma más orgánica, y Base, más plana y racional.

¿Cómo funcionan? Basta con presionar sobre la tapa y ésta se desprecinta y se retira con facilidad, evitando giros, precisión o fuerza. Para desarrollar su proyecto estuvo en contacto con gente de Aspace y de Arepak, comenta.

Útiles y universales

Aunque sin antecedentes familiares vinculados al diseño, su padre es un 'manitas' con los trabajos domésticos y su madre una amante de la restauración. Y quizá por ello esta joven diseñadora persiga la utilidad en todos sus proyectos, así como llegar al mayor número de gente. En cuanto a la estética de sus trabajos, reconoce que es «un poco naif y con formas orgánicas».

En estos momentos, Mónica Nájera Soroche trabaja en la misma empresa local donde realizó sus prácticas y donde diseña envases cosméticos.