Diseños de vanguardia con patrón riojano

Tres colecciones, varios desfiles y, por fin, un reconocimiento. La joven logroñesa Claudia Gumiel acaba de ganar el Premio Nacional a la Moda para Jóvenes ... Diseñadores, certamen en el que representó a La Rioja y en el que se impuso a una veintena de participantes de otras tantas comunidades autónomas.

Su colección 'Envero' cautivó al jurado por su enfoque único, enraizado en las tradiciones y el folclore riojano pero con un tratamiento contemporáneo y depurado. Y por crear diseños sostenibles y responsables, que se recrean en la artesanía y en los materiales naturales y autóctonos.

Racimos bordados, uvas de ganchillo, una capelina de cestería o joyas con elementos vinícolas redondean su colección

Saberse ganadora de este premio que organiza la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles (ANDE) fue «la felicidad máxima –asegura–, aunque ya solo el hecho de participar y de representar a La Rioja me hacía muchísima ilusión porque en el centro de mis diseños siempre está mi tierra». Una querencia que, como nos ha comentado en alguna otra ocasión, quizá se deba a que sus padres son de dos pueblos riojanos (Alcanadre y Villarta-Quintana) o a que ha crecido viendo tejer a su abuela.

Ampliar La diseñadora logroñesa Claudia Gumiel. LR

Este galardón le permitirá exponer sus colecciones en uno de los stand de MOMAD (Feria Internacional de Moda en Madrid). También ha sido recompensada con un máster de Protocolo y Eventos y con un software de patronaje digital. Pero lo más valioso para ella es la visibilidad que proporciona este tipo de certámenes. «Creo que es necesario dar voz a los diseñadores jóvenes y estos concursos ayudan mucho a a ello», señala.

Claudia Gumiel nos habla de la colección 'Envero', que ya presentó en mayo en el Centro de la Cultura del Rioja, en el desfile 'Moda con sabor a vino'. «La palabra 'envero' hace referencia al proceso de maduración y transformación de la uva, y cuando diseñé la colección yo me encontraba un poco en ese punto. Había acabado la carrera y estaba buscando mi camino. Además, mi padre ha tenido viñas y eso también significaba mucho para mí. Pero, sobre todo, en esta colección quise fusionar piezas más ponibles, que hasta ahora no había hecho tantas, con alguna otra más especial».

En Madrid presentó seis diseños, entre ellos el del cachiberrio, que abrió el desfile. «También reinterpreté la figura del vendimiador y de la vendimiadora; la de ella con una enorme pamela de cartón-pluma forrada con guata y gasa. La de él, con fajín y un gran lazo». En su colección empleó tejidos inspirados en las botas de vino y otros más fluidos en alusión a la caída que tiene el vino. Uvas de ganchillo, racimos bordados, una capelina de cestería, joyas creadas con elementos vinícolas,... redondean su colección ganadora.

Creadora y estilista

Claudia Gumiel, sin embargo, no vive de sus creaciones. Tras finalizar hace un año sus estudios en Madrid, esta joven riojana continúa en la capital de España, donde trabaja como estilista de tienda en Zara. «He ido ascendiendo con el objetivo de poder seguir desarrollándome y, a la vez, mantener por mi cuenta las colecciones que voy creando» (hasta ahora 'Vacío', 'Denominación de origen' y 'Envero').

En lo que a sus creaciones se refiere, «me gustaría indagar y hacer más hincapié en los archivos. Seguir manteniendo la esencia riojana y el equilibrio entre prendas más especiales y otras que se puedan llevar a la calle, al día a día». Este jueves cumple 23 años. Es una diseñadora muy joven y con talento, pero sobre todo «con mucho esfuerzo detrás», nos asegura antes de despedirse.