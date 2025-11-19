LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Diseños de vanguardia con patrón riojano

ANDE

Diseños de vanguardia con patrón riojano

Tras firmar tres colecciones, la logroñesa Claudia Gumiel estrena palmarés con el Premio Nacional a la Moda para Jóvenes Diseñadores

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:12

Comenta

Tres colecciones, varios desfiles y, por fin, un reconocimiento. La joven logroñesa Claudia Gumiel acaba de ganar el Premio Nacional a la Moda para Jóvenes ... Diseñadores, certamen en el que representó a La Rioja y en el que se impuso a una veintena de participantes de otras tantas comunidades autónomas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa
  2. 2

    El sueldo medio riojano alcanza un nuevo récord y se sitúa en 2.366 euros brutos mensuales
  3. 3 Detenido en Islallana por tráfico de drogas cuando llevaba speed y más de 700 euros en su vehículo
  4. 4 El Gobierno incrementa el precio de la VPO en Logroño hasta los 2.062 euros por metro cuadrado
  5. 5 Revuelta dona al Banco de Alimentos de La Rioja 30.000 euros en galletas
  6. 6 Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera el mundo
  7. 7 El polígono de Cascajos
  8. 8 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  9. 9

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  10. 10

    Acciona acordó el pago del 2% de la Ronda Sur a la empresa de Cerdán antes de su adjudicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Diseños de vanguardia con patrón riojano