FE DE UNA DISCREPANCIA

Cada día advierto con más preocupación que, en lo pictórico, mi criterio valorativo se aleja del de determinados jurados. La última constatación la he tenido al conocer el fallo del Concurso de Pintura Rápida en Logroño, convocado por la Asociación Riojana del Camino de Santiago. Al jurado, constituido por miembros de dicha Asociación -algunos de cuyos miembros, a no dudarlo, entienden de pintura-, quizá debieran incorporar un experto en artes plásticas, como forma de evitar dictámenes en parte tan descabellados. Por lo que me han contado, parece que libré de llevarme chasco parecido al no acudir, días antes, a similar evento en Navarrete. Cierto es que al quedar los cuadros en poder de los patrocinadores, estos están en su derecho de hacer mangas y capirotes. De lo suyo gastan.

De los cuadros expuestos en la tarde del 25, en el patio del Albergue Municipal de Peregrinos de Logroño, tres fueron los premiados. Aplaudo que uno fuera el de José Ignacio Casis; lo merecía. Los otros dos fueron el de una pintora de Gijón y el de un pintor de Madrid, resultones, sueltitos, de oficio y tal; ni fu ni fa. Pero sentí alipori porque la obra de José Ignacio Amelivia no estuviera entre ellos. Un cuadro espléndido, en todos los aspectos plásticos, que, además, se apartaba del enfoque trillado. Nada del consabido edificio, sino un peregrino descansando en el pedestal del 'Monumento a la Valvanerada'. En el lienzo, el bronce de la estatua quemaba. Y quedaba patente el vigor de los andariegos solidarios, frente al cansancio del peregrino en busca de sí mismo. Dos homenajes en una misma obra. Bravo.

La decepción que los artistas deben de llevarse al ver preteridas sus obras no debe de hacerles mucha mella, de tan acostumbrados como están a criterios espurios e injusticias. Además, les curten el ánimo y el cuerpo el pasarse bastantes fines de semana al año echando al coche los bártulos de pintar, para ir de la ceca a la meca, y la galbana que supone estar desde las 10 hasta las 17,30 horas ante el caballete, soportando un astro tantas veces inclemente. Por eso dice Amelivia, el riojano que atesora el mayor número de premios concursos de pintura rápida, que «el mejor pintor del natural es el que sabe encontrar la mejor sombra».

De ahí que, con el sol recalentando la sesera e invitando a la pereza, como el del día de Santiago, uno, al tiempo que les admira, les compadece. En el buen cuadro presentado por Joana Soldevilla parecía derretirse una torre de piedra. Obras hechas contra reloj, sin proyector para el dibujo ni martingalas de calco, sin ventaja alguna; expuestos a las intemperancias de un público que, por lo general, suele valorar más al pintor que dice realizar sus cuadros morosamente, a golpes de inspiración, con fondo de música clásica, en un estudio cuya puerta solo abre a gente selecta y clientes.

Si al peregrino suele decírsele ¡buen camino!, a estos esforzados pintores cabe desearles ¡buen camino, astro favorable y jurados solventes!