Directo | Futuro en español abre con un debate entre el neurocientífico Manuel Martín-Loeches y el escritor Manuel Ríos Expertos en lengua, universidad y comunicación van a debatir en las jornadas que organizan Diario LA RIOJA y Vocento para reflexionar sobre las potencialidades del idioma común a España e Hispanoamérica

La Rioja Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:30 Comenta Compartir

El neurocientífico Manuel Martín-Loeches y el escritor Manuel Ríos San Martín son, junto al periodista Carlos Aganzo, los participantes en esta primera charla de Futuro en Español.

Previamente, Teresa Cobo, directora de Diario LA RIOJA; José María Vázquez García-Peñuela, rector de UNIR y Conrado Escobar, alcalde de Logroño, ofrecerán unas palabras de bienvenida.

FUTURO EN ESPAÑOL Consulta el programa completo