LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Directo | Futuro en español abre con un debate entre el neurocientífico Manuel Martín-Loeches y el escritor Manuel Ríos

Directo | Futuro en español abre con un debate entre el neurocientífico Manuel Martín-Loeches y el escritor Manuel Ríos

Expertos en lengua, universidad y comunicación van a debatir en las jornadas que organizan Diario LA RIOJA y Vocento para reflexionar sobre las potencialidades del idioma común a España e Hispanoamérica

La Rioja

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:30

Comenta

El neurocientífico Manuel Martín-Loeches y el escritor Manuel Ríos San Martín son, junto al periodista Carlos Aganzo, los participantes en esta primera charla de Futuro en Español.

Previamente, Teresa Cobo, directora de Diario LA RIOJA; José María Vázquez García-Peñuela, rector de UNIR y Conrado Escobar, alcalde de Logroño, ofrecerán unas palabras de bienvenida.

FUTURO EN ESPAÑOL

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  3. 3

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  4. 4 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  5. 5 El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros
  6. 6

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  7. 7 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que ascendía sin el material adecuado
  8. 8 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  9. 9

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  10. 10 Las curiosidades del último censo en La Rioja: así está cambiando la población riojana según el INE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Directo | Futuro en español abre con un debate entre el neurocientífico Manuel Martín-Loeches y el escritor Manuel Ríos