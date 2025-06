Una noche de perreo, cumbia argentina y electrónica para cerrar el festival Holika

Sanda Sainz Domingo, 29 de junio 2025, 12:08 | Actualizado 12:36h. Comenta Compartir

El sábado se vivió en Calahorra la última jornada del festival Holika. A las 17.00 horas abrió el recinto principal y en el Negrita Empire Stage la tarde se animó con las intervenciones de Costa y Gale. En tercer lugar, actuó La Juaqui, acompañada por un grupo de baile formado por seis personas (cuatro mujeres y dos hombres). En el inicio se proyectó una tarta con cerezas, fruta que fue un elemento recurrente en varios de los audiovisuales de su concierto. En algunos de sus temas sonaban grabaciones de las voces de los artistas con los que hacía duetos. Interpretó 'Turreo Sessions ·6', 'Pica', 'Pa' que te acuerdes', 'Chékate', 'Dos besitos' y 'Butakera' entre otros temas. La cantante argentina se mostró provocativa, perreó, firmó unas deportivas, subió a una joven al escenario y finalizó haciéndose una foto con el público detrás.

Del trap y reguetón latino de La Joaqui se pasó a un estilo diferente con su pareja, el también argentino Luck Ra, que fusiona la música urbana con el merengue, la cumbia y otros géneros latinos bailables. Contó con una banda de tres músicos: un bajista, un percusionista y un acordeonista que también se ocupó de los teclados. Luck Ra se dirigió en varios momentos a los asistentes, pidió a todo Calahorra levantar las manos y les aplaudió y brindó como agradecimiento por su presencia en su primera gala en la ciudad.

Algunas de las canciones que interpretó fueron 'Que me falte todo', 'Ya no digas más', 'Mil preguntas' que dedicó «a los que hemos tenido el corazón roto» o 'Qué sed'. Las llamas surgían de vez en cuando y en una ocasión comentó que se acababa de calentar la cara con el fuego. Prosiguió con 'Quiero creer', 'En otra vida', 'Un siglo sin ti' con una proyección de Chayanne cantándola (es un tema que hicieron a dúo), 'Suavemente' (de Elvis Crespo), 'Bzrp Music Sessions Vol 61' (que publicó con la colaboración de Bizarrap), 'Hola perdida' y 'Ya no vuelvas'.

Se despidió con una de sus composiciones más conocidas, 'La morocha' y animó a los presentes a levantar las manos y posar para una fotografía.

A las 00.00 horas tuvo lugar un intenso espectáculo de iluminación, sonido, audiovisuales y fuegos artificiales en el Negrita Empire.

Cincuenta minutos después comenzó la sesión de los cabezas de cartel de la última gran noche del festival Holika, Dimitri Vegas & Like Mike (los hermanos Dimitri y MIchael Thivaios). Hicieron moverse al público con sus ritmos de música electrónica, pinchando canciones como 'Gasolina' de Daddy Yankee, 'Freaks' de Timmy Trumpet, 'Fe!n' de Travis Scott o 'Don't you worry child' de Swedish House Mafia, entre otros. Durante su actuación animaron a bailar a la gente y estuvieron arropados por elementos visuales, luces y pirotecnia. El público disfrutó con su propuesta y demostró la aceptación a la apuesta del Holika 2025 por llevar al espacio principal la electrónica, no sólo como un añadido sino como reclamos destacados (ayer fueron Dimitri Vegas & Like Mike y el viernes Timmy Trumpet).

En el resto de escenarios (Cutty Shark Pantheon, Olympus Stage, Theatrum Stage, Altaria by Heineken y Heineken Booth Stage) se sucedían las sesiones en una programación que ofrecía más de cuarenta actuaciones entre cantantes y djs.

El Negrita Empire la noche continuó con un habitual del Holika, el dj José de las Heras. Después le tocó el turno a Arce, que se mostró incómodo con su sonido al iniciar su concierto y criticó a los técnicos a los que insultó y les acusó de estar dejándole en ridículo, al mismo tiempo que dijo que «el Holika, para mí es el mejor festival de España, siempre me han tratado increíble, son los mejores, pero estos técnicos de sonido no se merecen porque me están dejando como una mierda. Están haciendo que rebote (el sonido) y es imposible cantar así». Tras el incidente siguió su actuación, bajó a cantar entre el público e incluso subió a un joven al escenario.

El rapero gallego dio paso al dj alicantino J Beren y, como cierre del Holika 2025, sonó el hardcore con melodías pegadizas de The Whistlers.

