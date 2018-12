Un diccionario con 'selfi' y 'sororidad' Varias de las palabras que han entrado en la nueva edición del diccionario de la RAE. :: r. c. 'Escrache', 'meme', 'viagra' o 'viralizar' son algunas de las palabras que han entrado en esta nueva actualización de la RAE IKER CORTÉS Viernes, 28 diciembre 2018, 21:11

'Selfi', 'autofoto', 'meme', 'escrache', 'sororidad', 'subtrama', 'viagra', 'abrumante', 'remezclar', 'abstractismo', 'viralizar'... Y así hasta 748 nuevos términos. La Real Academia Española (RAE) presentó ayer la actualización del Diccionario de la Lengua Española, que contiene un total de 2.451 modificaciones, entre adiciones de artículos (748), enmiendas (1.680) y supresiones (23).

Fue la académica Paz Battaner quien se encargó de ir desgranando algunas de estas novedades y resolver, a la par, las dudas de los allí congregados. Así, explicó que tanto 'autofoto' como 'selfi', la fotografía de una o más personas hecha por una de ellas, «se pueden usar indistintamente».

Es una de las adiciones más llamativas a un diccionario que recibe 60 millones de consultas al mes, pero no la única. Llama la atención la llegada de 'sororidad', un término que, según explicó la académica, «pertenece a ese grupo de palabras que se tiñen de subjetividad y que la gente utiliza con verdadero afecto o desprecio». Define la RAE 'sororidad' como «una amistad o afecto entre mujeres» y una «relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento».

De 'meme' el diccionario dice que es «una imagen, vídeo o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos». Y de 'escrache' señala que es una «manifestación popular de protesta contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la Administración, que se realiza frente a su domicilio o en algún lugar público al que deba concurrir».

Battaner hizo hincapié también en la llegada de tecnicismos a esta actualización, dado que «el grado de instrucción de la sociedad es más elevado». Entran aquí palabras como 'dictióptero', que es un tipo de insecto o 'ISO', que es el sistema de normalización internacional para la regulación y calidad de los productos y servicios.

Pero no solo de nuevos términos se compone esta actualización. En este sentido, la académica destacó, por ejemplo, que se ha enmendado la acepción de 'maltratar', incluyendo a los animales como posible objeto de la acción. Importante matiz es también la enmienda a la acepción de 'feminicidio', que ahora es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia, introduciendo «una referencia a que lo ejerce un varón», aclaró Darío Villanueva, director en funciones de la academia hasta el 10 de enero.

Villanueva aprovechó su intervención para dejar claro que 'cocreta' no está en el diccionario. «El término me tiene a maltraer, ya que desde que soy director de la RAE me vienen haciendo siempre esa pregunta. Se trata de una leyenda urbana que alguien nos atribuyó para decir que estábamos derrapando, pero esta palabra nunca va a estar en el diccionario porque nunca la aceptaremos».