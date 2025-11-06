LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Presentación del Día de las Librerías. FER

El Día de las Librerías en La Rioja: descuentos y una reproducción del Códice Emilianense

Los establecimientos obsequiarán del 8 al 11 de noviembre con una réplica de la página 72 a tamaño real, en el que se encuentra el primer texto escrito en español que se conserva, la glosa 89

EFE

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:42

Comenta

Los establecimientos riojanos que participarán del 8 al 11 de noviembre en el Día de las Librerías efectuarán descuentos por la compra de libros de lectura y obsequiarán con una reproducción de la página 72 del Códice Emilianense 60 a tamaño real, en el que se encuentra el primer texto escrito en español que se conserva, la glosa 89.

El consejero de Cultura del Gobierno riojano, José Luis Pérez Pastor; el presidente de la Asociación de Librerías de La Rioja, Diego Ochoa; y la coordinadora de la Fundación San Millán de la Cogolla, Almudena Martínez; han presentado este jueves las actividades previstas con motivo del Día de las Librerías.

Se trata de una oportunidad para los lectores riojanos que pueden adquirir nuevas obras, en esta ocasión, con un descuento del 5 por ciento; al mismo tiempo que se impulsa y fomenta el hábito de la lectura, ha detallado, en una nota, la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), en la que está integrada a Asociación de Librerías.

La campaña está organizada por las 15 librerías de esta asociación, en colaboración con la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de Logroño, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y la Fundación San Millán de la Cogolla, que ha facilitado la reproducción de la glosa emilianense.

