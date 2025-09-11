LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Mutagénicos en el Muwi. SADE VISUAL

Los Devizio y Mutagénicos presentan sus nuevos discos en Logroño este sábado

La sala Fundición y el Stereo Rock And Roll Bar ofrecen una variada programación de actuaciones en directo y sesiones de djs

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Logroño

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:56

Las salas de referencia de música en directo de Logroño que programan conciertos habitualmente, Fundición y Stereo Rock & Roll Bar, iniciaron su temporada la semana pasada y en esta ofrecen diversas actuaciones y sesiones de djs.

En la sala Fundición, este jueves está prevista la actuación de Stupiditos (tributo a Dr. Feelgood) y este viernes ofrece los conciertos de Los Hermanos Gilipollas y Titis Sister, a las 22.00 horas.

El sábado el grupo punk de Alcanadre, Los Devizio presenta su nuevo disco, 'Los tiempos del miedo' que vende por 10 euros. El evento incluye de 20.00 a 21.00 horas y de 01.00 a 01.45, al dj Rock Man. A las 21.00 tocará la banda Desastre Sozial, a las 22.15 Los Devizio y a partir de las 23.45 Subversión X. Las entradas anticipadas valen 12 euros y en taquilla 15. Además habrá regalos sorpresa para los asistentes.

Los Devicio en Alcanadre. Cedida

Para finalizar la semana, en la Fundi tocarán Tronquer y Bubble Bones, el domingo, a las 13.00 horas, con entradas por 10 euros anticipadas y 15 euros en taquilla en esta cita rockera de vermú.

Paff Booms, Javier Sun y los djs Mr Klin y Ángel Snap, forman el cartel de este viernes en el Stereo donde la música sonará a partir de las 22.00 horas. Las entradas anticipadas cuestan 10 euros y 12 valdrán en taquilla.

Este sábado, el Stereo acogerá la presentación en directo del nuevo ep 'Escuela de idiomas' del grupo riojano Mutagénicos. Será a las 17.00 horas y las entradas se pueden adquirir en Woutick.com por 10 euros. La entrada con el ep tienen un precio de 15 euros.

El programa continúa en este recinto también el sábado, a las 23.00 horas, con el grupo The Meows, dj Marilen Mojo y dj Manolo Roadrunner, con entradas por 10 euros anticipadas y 12 en taquilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  2. 2

    Cinco institutos riojanos no permiten el velo y otros dos admiten excepciones puntuales
  3. 3 Nuevos ataques de lobo en la Sierra de Moncalvillo dejan diez ovejas muertas
  4. 4 Detenido un vecino de Albelda por tráfico de drogas cuando iba un taxi con 62 gramos de speed ocultos bajo el asiento
  5. 5

    Ni una vida más en Alloz
  6. 6

    La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico
  7. 7 El Ayuntamiento vende tres de las parcelas inicialmente desiertas en La Estrella y Cascajos para otras 36 VPO
  8. 8

    Un muro pantalla de 170 metros de largo y 10 de alto recuperará el tráfico hacia Arnedillo
  9. 9 Abierta la venta de entradas para la Cata del Barrio de la Estación 2026 de Haro
  10. 10

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los Devizio y Mutagénicos presentan sus nuevos discos en Logroño este sábado

Los Devizio y Mutagénicos presentan sus nuevos discos en Logroño este sábado