Los Devizio y Mutagénicos presentan sus nuevos discos en Logroño este sábado La sala Fundición y el Stereo Rock And Roll Bar ofrecen una variada programación de actuaciones en directo y sesiones de djs

Sanda Sainz Logroño Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:56

Las salas de referencia de música en directo de Logroño que programan conciertos habitualmente, Fundición y Stereo Rock & Roll Bar, iniciaron su temporada la semana pasada y en esta ofrecen diversas actuaciones y sesiones de djs.

En la sala Fundición, este jueves está prevista la actuación de Stupiditos (tributo a Dr. Feelgood) y este viernes ofrece los conciertos de Los Hermanos Gilipollas y Titis Sister, a las 22.00 horas.

El sábado el grupo punk de Alcanadre, Los Devizio presenta su nuevo disco, 'Los tiempos del miedo' que vende por 10 euros. El evento incluye de 20.00 a 21.00 horas y de 01.00 a 01.45, al dj Rock Man. A las 21.00 tocará la banda Desastre Sozial, a las 22.15 Los Devizio y a partir de las 23.45 Subversión X. Las entradas anticipadas valen 12 euros y en taquilla 15. Además habrá regalos sorpresa para los asistentes.

Ampliar Los Devicio en Alcanadre. Cedida

Para finalizar la semana, en la Fundi tocarán Tronquer y Bubble Bones, el domingo, a las 13.00 horas, con entradas por 10 euros anticipadas y 15 euros en taquilla en esta cita rockera de vermú.

Paff Booms, Javier Sun y los djs Mr Klin y Ángel Snap, forman el cartel de este viernes en el Stereo donde la música sonará a partir de las 22.00 horas. Las entradas anticipadas cuestan 10 euros y 12 valdrán en taquilla.

Este sábado, el Stereo acogerá la presentación en directo del nuevo ep 'Escuela de idiomas' del grupo riojano Mutagénicos. Será a las 17.00 horas y las entradas se pueden adquirir en Woutick.com por 10 euros. La entrada con el ep tienen un precio de 15 euros.

El programa continúa en este recinto también el sábado, a las 23.00 horas, con el grupo The Meows, dj Marilen Mojo y dj Manolo Roadrunner, con entradas por 10 euros anticipadas y 12 en taquilla.