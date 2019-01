Detenido el presunto violador de una joven estadounidense en Madrid

Madrid. El presunto violador de una estudiante estadounidense de 27 años residente en Madrid está detenido. Andrea Scignano, atacada hace dos semanas en el intercambiador de autobuses del barrio de Aluche, reconoció al agresor que le causó graves lesiones. «Fingí estar muerta con la esperanza de que dejara de pegarme», ha detallado la joven violada, que explica en Facebook lo ocurrido en la madrugada del 9 de diciembre. Detenido el día 12, el hombre cuenta con nueve antecedentes policiales, ninguno por delitos sexuales, según fuentes policiales citadas por Efe. Tras asistir con un amigo a un espectáculo flamenco, la joven, que admitió estar ebria, se equivocó de autobús al volver a casa. Se apeó en la última parada y se quedó en la marquesina para buscar el camino correcto a las 4 de la mañana. Un hombre que iba en el autobús le ofreció ayuda, «pero se volvió violento», precisa la víctima. No recuerda que pasó después, pero sí que al sentirse en peligro, trató de irse. «Mientras luchaba, él comenzó a golpearme». Gritó y peleó con todas sus fuerzas. «Me golpeó en la cara una y otra vez hasta que no pude luchar más. Ya no podía gritar. Apenas podía ver a través de la sangre en mis ojos», explica la joven. Segura de que «me iba a matar» cerró los ojos fingió estar muerta. «No sé cuánto tiempo pasó antes de abrir los ojos, pero cuando lo hice, él había desaparecido».