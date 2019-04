«Descubrí tarde que 'El Quijote' era el libro de mi vida» Ida Vitale | Poeta uruguaya premio Cervantes MIGUEL LORENCI Madrid Martes, 23 abril 2019, 08:50

«¿Qué he hecho para merecer el premio Cervantes?». Ida Vitale (Montevideo, 1923) se lo pregunta en voz alta, con sus animosos 95 años y ante la nube de fotógrafos y cámaras que la recibió ayer en la Biblioteca Nacional. La laureada poeta uruguaya se lo cuestionó 24 horas antes de recibir de manos de Felipe VI el gran premio de las letras hispanas en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. «No lo esperaba para nada, y me pregunto por qué no llegó diez años antes para poder responder mejor y con más energía», dice antes de confesar que llegó «tarde» al 'Quijote' y que la universal novela de Cervantes «es el libro de mi vida».

«Me premian por escribir poesía, que no es lo habitual, dado que se puede vivir sin ella, como hace la mayoría de la gente, pero no yo», asegura risueña la poeta uruguaya, que confiesa ser «un bicho nocturno» que al mediodía se halla «aún en estado de lelez».

Y ¿qué hay de cervantino en la poesía de Ida Vitale? «El buen humor, con el que asumo todos los riesgos», responde explicando cómo llegó tarde a la novela de Cervantes. «Tuve una infancia rara, con una biblioteca familiar en la que se alternaban las lecturas adultas de mi abuelo italiano con las juveniles, de Ariosto a Verne. Pero llegué tarde a Cervantes. Cuando estaba en el liceo descubrí que 'El Quijote' era el libro de mi vida», asegura Vitale, para quien las aventuras del ingenioso hidalgo se revelaron «como un tratado de psicología precoz para elegir a mis amigos». «Empecé a buscar quijotes y sanchos por todas partes, y ahora me parece más fácil encontrar a sanchos en la vida que a quijotes», confiesa divertida. Aclara que le atrajeron «todos los personajes menos Dulcinea, que nunca me interesó».

Elogia también la riqueza del lenguaje cervantino, que entonces «como ahora» le obliga a consultar el diccionario. «'El Quijote' no es solo el argumento, los personajes y la diversión. Su lenguaje es mucho más rico y comprensible, de forma que nunca me pareció refinado, cursi o soberbio». «Es transparente», afirma Vitale, que aclara que se expresa «en uruguayo». No quiere que a los lectores de hoy les ocurra como a ella y apuesta por que se les aproxime a Cervantes. «Ojalá las escuelas obligaran a leer 'El Quijote' como el breviario para la vida que es. En sus páginas está todo», asegura.