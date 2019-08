«Son más deportivos» Contraste. Milagros, que se confiesa «de sangre caliente», ha ido atemperando su carácter para adaptarse a la cultura nipona. :: r. c. Milagros Martínez es la primera entrenadora de un equipo de fútbol masculino en Japón. Está en Cuarta y cobra como en la élite española FERNANDO MIÑANA Martes, 20 agosto 2019, 20:16

Ha estado en España durante un parón de la liga japonesa. El tiempo justo para ver a las amigas del fútbol en Albacete, escaparse a la playa del Grao de Castellón y visitar a la familia en un pequeño pueblo de Cuenca. Allí le montaron una fiesta sorpresa el día que llegó y, casi sin tiempo de saborearla, le tocó cruzar Europa y Asia de nuevo. Tiene la misión de salvar al Suzuka Unlimited del descenso y lo hace sin presumir de que ella, en realidad, ya ha triunfado: Milagros Martínez es la primera mujer que entrena a un equipo masculino en Japón.

- ¿Qué hacía su familia en Fuentelespino de Haro?

- Ha tenido toda la vida una panadería familiar, un horno de leña, de dulces típicos. Me ha gustado el fútbol desde pequeñita, creo que por mi padre, y cuando ya llegué a la universidad a estudiar Magisterio hice unas pruebas en el Albacete Balompié. Desde entonces llevo en el fútbol. Y ahora en Japón.

- ¿Por qué dice que por su padre?

- Porque tengo tres hermanos y ninguno de ellos es aficionado al fútbol. Los dos mayores jugaban al baloncesto y a mi hermano mellizo le iba mucho la bici de montaña. La única a la que le gustaba el fútbol era yo.

- ¿Cuándo decide dedicarse más en serio al fútbol?

- Dejé de jugar al fútbol para entrenar al filial del Albacete Balompié, que tenía al primer equipo en Segunda, peleando todos los años por subir y perdiendo siempre en el último partido. Uno de esos años me dieron el primer equipo y de inmediato conseguimos ascender. Estuve tres años en lo que ahora es la Liga Iberdrola. Después me dediqué a coordinar la cantera; luego acabó mi contrato y lo que me ofrecieron fue una invitación a abandonar el club.

- ¿Cómo consigue llegar a Japón?

- Por Yuriko Saeki -una entrenadora que nació en Irán pero se siente japonesa-, que trabaja en el Villarreal. Le mandé el currículo y le comenté que quería irme fuera. Antes de Navidad me dijo: «Mila, hay un equipo japonés que está buscando una entrenadora, pero es masculino. ¿Te interesa o les digo que pasas?». Le dije que sí. Las condiciones del contrato eran como aquí en Primera. No me lo pensé y en quince días estaba allí.

- ¿Fue muy brusco el contraste cultural?

- Sí. Sobre todo el idioma: es muy complicado. Pero yo me he adaptado muy bien gracias al intérprete que tengo ahora. Al principio iba allí con mi pizarrita... Pero ya estoy totalmente adaptada y hasta digo alguna cosa en japonés.

- ¿Qué ha aprendido?

- A ver, en los entrenamientos, como se repite lo mismo todos los días, al final te lo aprendes. A veces el traductor se equivoca, le corrijo y los jugadores se ríen porque ven que ya lo voy entendiendo.

-Desde fuera sorprende que un equipo de Cuarta categoría contrate a una extranjera.

- Es un club especial. Les gusta llamar la atención. Cuando acaban los partidos, todos los jugadores y el cuerpo técnico subimos a la grada a dar las gracias al público. Damos como una rueda de prensa entre los aficionados. Es un club peculiar. Como en Japón solo hay cuatro o cinco mujeres que tengan el UEFA Pro -título oficial para entrenar otorgado por el órgano rector del fútbol europeo-, para ellos era muy difícil que una japonesa pudiera aceptar el cargo. Y es un país un poquito machista.

Con mucho respeto

- ¿Por qué dice que es machista?

- Todo el mundo me lo había dicho, pero yo, en mi día a día, no lo he notado. La cultura de ellos es la de la mujer en casa con los niños y el hombre fuera trabajando. Yo en el deporte no he notado nada. Los árbitros, un poquito.

- ¿Es respetuoso el público con los árbitros y con los rivales?

- Muy respetuoso. Y hasta los jugadores. Les hacen un penalti porque les caza un defensa por detrás, no lo pitan y ni protestan. Es increíble. Yo sí. A mí me llevan los demonios, que tengo la sangre caliente... El público también es muy educado. Es más deportivo. Se toman el fútbol como un juego.

- ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de lo que ha visto allí?

- El respeto por todo. Hay un señor mayor conduciendo y van detrás cincuenta coches haciendo cola porque va muy despacio y no pita nadie. Pierdes un partido y todo son ánimos. Los jugadores nunca te ponen una mala cara. Me vengo unos días a España y me dan regalos para mi familia...

- ¿Le importa decir lo que gana?

- Prefiero no decirlo. Pero son condiciones de un equipo de Segunda B de chicos en España.

- ¿Y lo que más añora?

- La gente. Llego a casa y estoy sola. Voy de compras y voy sola. Ahora puedo cenar con un preparador físico que me he llevado de España y el intérprete, pero los días libres se me hacen eternos.

- Ha tenido la oportunidad de conocer a Andrés Iniesta...

- ¡Sí! Radio Marca fue para allá a primeros de mayo y me lo presentaron. Estuvimos dos horas con él y se interesó por mi trabajo. Y es curioso: en esas dos horas, en el hall de un hotel, la gente lo veía y no se le acercó nadie.

Origen. Milagros Martínez nació en Fuentelespino de Haro, un pueblo de 200 habitantes de Cuenca, en abril de 1985.

Formación. Estudió Magisterio en Albacete, donde empezó a entrenar al filial femenino del Albacete Balompié. Después tomó las riendas del primer equipo y lo subió a Primera. Tras una etapa dirigiendo la cantera, no le renovaron.

Fichaje. En diciembre de 2018 firmó con el Suzuka Unlimited, de la Cuarta división masculina nipona, en una ciudad a 400 kilómetros de Tokio.