Délica Chamber Orchestra y Nabucco llenarán el auditorio Riojafórum

Jueves, 20 de noviembre 2025

La Fundación Ibercaja organiza este viernes el concierto de Délica Chamber Orchestra con motivo del 25 aniversario de su centro en la capital de La Rioja. Este es el acto principal de los eventos ofrecidos por la entidad a lo largo de este año.

La actuación comenzará a las 20.00 horas en el auditorio Riojafórum de Logroño y las entradas, cuestan 11 euros. Fundación Ibercaja donará el importe íntegro de este evento a la Cocina Económica de Logroño.

Délica Chamber Orchestra es una agrupación musical compuesta íntegramente por mujeres y está considerado uno de los conjuntos de música joven más emocionantes y prometedores del momento. Sus componentes proceden de las orquestas más prestigiosas de Europa, como Inglaterra, Alemania, Austria, Francia, Hungría y España, entre otros países. Respecto a su repertorio, abarca desde el barroco hasta temas más modernos, de distintos géneros y estilos, buscando ofrecer un equilibrio entre las obras clásicas con más arraigo y otras menos conocidas.

El sábado el auditorio Riojafórum ofrecerá la ópera Nabucco de Guiseppe Verdi, a las 19.00, con la compañía Leonor Gago Artist Management (Lgam) en colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia. Las entradas cuestan 24 euros en anfiteatro y 29 en el palco y patio de butacas.

Se trata de una nueva y majestuosa producción de la ópera en cuatro actos, que narra una intensa historia de opresión, fe y redención, con momentos de poderoso lirismo y grandiosidad coral entre los que destaca el coro de los esclavos hebreos 'Va, pensiero', considerado un himno de resistencia que ha emocionado a distintas generaciones.

La puesta en escena contará con una imponente escenografía y también sobresale el vestuario. Todo ello con el objetivo de transportar al espectador a la Antigua Mesopotamia.

Está ambientada en el conflicto bíblico entre hebreos y babilonios, intervendrán más de setenta artistas, entre solistas, orquesta y coro; y durará 160 minutos con descanso. Una hora antes de la representación, a las 18.00, está prevista una charla introductoria a la obra con entrada gratuita, a cargo del docente del IES Celso Días de Arnedo, Jesús Murillo Sagredo.

Tanto para el concierto de Délica como para la ópera las entradas están a punto de agotarse.