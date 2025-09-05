Danza y música barroca y homenaje a Alfonso X el Sabio

Sanda Sainz Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:40 Comenta Compartir

La Semana de la Música Antigua de Logroño arranca este viernes con el 'concierto para un cuero' a cargo de Almudena Pérez (baile) y Marta Ramírez (violín) que mezcla danza contemporánea y música barroca. Se llevará a cabo en el Centro Cultural del Rioja, a las 20.00 horas.

La segunda cita será el domingo a las 20.00 en la iglesia imperial de Santa María de Palacio. Consistirá en un concierto de Ensemble Arquivolta que rendirá homenaje a Alfonso X el Sabio.