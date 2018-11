DANI GARCÍA, EL ÚNICO NUEVO TRES ESTRELLAS DE ESPAÑA P.G.M. LOGROÑO. Jueves, 29 noviembre 2018, 23:58

El cocinero malagueño Dani García se convirtió ayer en el principal protagonista de la gala Michelin celebrada en Lisboa tras conseguir su tercera estrella. Así, con Dani, la cocina española se rehace de la pérdida de las tres estrellas de Camen Ruscalleda tras cerrar su restaurante hace unas semanas. La tercera estrella del cocinero andaluz se suma a las de Aponiente, Arzak, Abac, Diverxo, Azurmendi, el Celler de Can Roca, Akelarre, Martín Berasategui, Lasarte y Quique Dacosta. Dani García es discípulo de otro de los protagonistas de la noche, Martín Berasategui, que no solo ha revalidado sus tres estrellas en el restaurante de Lasarte (Gipuzkoa), sino que ha sumado dos más para Oria (Barcelona) y eMe Be Garrote (San Sebastián) y ha alcanzado la cifra de diez, algo histórico en la cocina española. En la gala de ayer ha quedado clara la confirmación de Barcelona como la ciudad gastronómica por antonomasia en España. La ciudad Condal suma 31 estrellas gracias las dos logradas por el nuevo Cocina Hermanos Torres y las de La Barra de Carles Abellan y Oria.

El director de la Guía Michelin, José Vallés, explicó que «este año la selección llama la atención sobre los nuevos establecimientos abiertos por chefs ya consagrados que, a través de su experiencia, los han conducido a la distinción gastronómica. Son restaurantes con su propia personalidad como Eneko Bilbao (Bilbao), Oria (Barcelona), eMe Be Garrote (Donostia / San Sebastián) o el restaurante Terra de S'Agaró en la provincia de Girona, que siguen de cerca las líneas de trabajo de chefs emblemáticos como Eneko Atxa, Martín Berasategui o Paco Pérez».