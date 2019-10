Curso de pueblo para ciudadanos El doctor en Economía en la Universidad de La Rioja, Emilio Barco. / Sonia Tercero El Ateneo dedica el año al despoblamiento rural y lo abre con una charla de Emilio Barco | Más allá de «la moda» editorial de la España vacía, el escritor y profesor riojano reivindica la cultura popular de «lo pequeño y la diversidad» J. SAINZ Logroño Martes, 8 octubre 2019, 09:42

«Frente a tanto afán de grandeza y homogeneidad en el paisaje y en la ciudad a mí me gusta reivindicar que en esta tierra esta especialización está ocultando que lo pequeño es hermoso y que la diversidad es maravillosa». Emilio Barco, profesor de la Universidad de La Rioja y escritor, experto en cultura rural, abre hoy el curso anual del Ateneo Riojano, que va a estar dedicado al despoblamiento y a «defender la cultura, la economía y las formas de vida del campo y de los pueblos», según su presidente, Carlos Álvarez.

Con sabor y saber popular, 'Menestra de ocurrencias (¡cuánto mejor de verduras!)' es el título de la charla (a las 19.30 h.) que abordará el tema en primer lugar desde el punto de vista literario y mediático. A partir de los autores actualmente más conocidos, «desde Sergio del Molino ('La España vacía') y María Sánchez ('Tierra de mujeres') hasta todos los demás que ahora ambientan sus obras en el mundo rural y la cultura campesina», Barco analiza «esta moda de la narrativa rural» y trata de relativizar a base de referentes mayores: «Me parece que obedece a un lanzamiento editorial -afirma-, cuando es algo que ya hacían mogollón de autores desde el siglo XIX: Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós o más adelante Miguel Delibes...».

Otras dos referencias internacionales más recientes de «lo que ha sido la cultura campesina y lo rural en la literatura» son Pina Rota Fo, autora de 'El país de las ranas', donde la madre del Nobel italiano Darío Fo cuenta su vida en una familia campesina del norte de Italia; y el británico John Berger, autor de 'Puerca tierra', una obra maestra de la literatura que describe el mundo campesino como algo profundamente arraigado a la tierra pero ajeno ya a su propio tiempo.

«Hay que ir a la producción inteligente: alimentos sanos, paisajes saludables, salud, bienestar... felicidad»

Otras reflexiones de la 'menestra' de Barco tienen que ver con aspectos productivos del llamado sector primario: «Me gusta más la agricultura que produce para la despensa que la que produce para el mercado -señala el autor de 'Donde viven los caracoles'-. Me puede gustar regalar parte de la fruta que produzco, pero no me gusta que me la roben y todavía me gusta menos que el que yo sospecho que me la roba venga a comerme la oreja diciéndome que en el pueblo se han instalado unos marroquíes, unos rumanos o unos gitanos portugueses».

Y entre su recetario, consejos de sabiduría popular que mezclan con sentido común lo más práctico del hombre agrario y también lo idealista y contestatario: «En el mundo rural habría que jugar con la tecnología emergente. Si antes teníamos conserveras, por qué ahora no tenemos impresoras 3D. O por qué el mundo rural está ajeno a la cuarta revolución industrial. Esto no es casual; esto es porque quieren que sea así. Habría que ir a lo que yo llamo producción inteligente, producir aquello en lo que tenemos ventaja: alimentos sanos, nutritivos, paisajes saludables, energías renovables, salud, bienestar... en definitiva, felicidad».

Si bien este curso del Ateneo no contribuirá a repoblar los pueblos mortecinos, aspira al menos a no terminar de robarles el sentido. Como afirma Carlos Álvarez: «En los pueblos están depositados buena parte de nuestros saberes y nuestra identidad. Unos desaparecen, otros se convierten en pastiches caricaturescos al servicio del turismo capitalino (de la capital y del capital). Ingentes cantidades de cultura se nos van escapando año a año por ese desagüe».