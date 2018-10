El XVI Curso de Cine y Literatura en Inglés de la UR aborda el Realismo y el Naturalismo L.R. Lunes, 29 octubre 2018, 23:52

logroño. La Sala Gonzalo de Berceo acogió ayer la sesión inaugural del XVI Curso de Cine y Literatura en Inglés de la Universidad de La Rioja, titulado este año 'Realism&Naturalism'. María Pilar Agustín Llach, vicerrectora de Responsabilidad Social, dio la bienvenida al curso, tras la que se proyectó la película de Ken Loach 'Yo, Daniel Blake' (2016). El profesor José Díaz Cuesta, coordinador del curso, cerró la primera jornada con la conferencia 'Personas frente a la burocracia inhumana en 'I, Daniel Blake'.

El Curso proyectará hasta el 21 de diciembre 9 películas vinculadas al Realismo y al Naturalismo, todas en versión original.

Además del mencionado filme de Loach, las siguientes películas programadas son 'A Better Life' (2011), 'Revolutionary Road' (2008), 'You Only Live Once' (1937), 'Away from Her' (2006), 'Amazing Grace' (2006), 'Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street' (2007), 'Great Expectations' (2012) y 'Everything is Illuminated' (2005). Estas sesiones tendrán lugar en el Edificio de Filología de la UR, en horario de 17.00 a 20.30 horas, y participarán profesores como

Amaia Ibarraran (UPV/EHU), María Jesús Hernáez, Cristina Flores, Mar Asensio, José Díaz-Cuesta, Miguel Ángel Muro, Bernardo Sánchez, Carlos Villar y Jonatan González (UR).