«La cultura es la mejor forma de promocionar los lugares»

Pepe Viyuela | Actor El artista riojano, que hoy actúa en Berceo, propone la creación de un premio internacional de poesía que lleve el nombre de Gonzalo de Berceo BERCEO.

El actor riojano Pepe Viyuela será el encargado, junto con otros actores y músicos, de cerrar la cuarta edición del Festival de Artes Escénicas de La Rioja 'San Millán Escenario Vivo', en Berceo, a las 21 horas, con 'El árbol de Berceo'.

-¿Cómo surgió participar en el festival?

-Me llamó Bruno (Calzada) y me propuso, ya que estamos dándole vueltas a temas relacionados con Gonzalo de Berceo, porque tenemos intención de promocionar, aún más si cabe, su figura, de ponerla en valor y de reputar todo lo que tenga que ver con él, aparte de que estamos intentando realizar un certamen de poesía en La Rioja que tenga como nombre este poeta, y en esa línea a él se le ocurrió que podíamos hacer algo en el festival y nos pusimos manos a la obra. Encargó a varias personas que hicieran cada uno un trabajo y ahí estamos.

-¿Eligió usted hacerlo en Berceo?

-No, eso ha sido que él ha ido organizando. Cuando hablamos de hacerlo me dijo de llevarlo a cabo ahí y me pareció perfecto, el lugar ideal, pero no he sido yo el que ha elegido el sitio.

-¿Qué le parece este tipo de propuestas culturales que se hacen en pueblos pequeños?

-Creo que la cultura es la mejor manera de promocionar los lugares y las personas, entonces me parece una iniciativa ideal. Considero que la cultura no tiene que estar radicada donde viva más gente, sino que hay que llevarla donde haya menos gente y en este caso, lo de Berceo y por tratarse de un tema del poeta me parece clarísimo. Creo que la cultura hay que promocionarla en todo tipo de lugares, ciudades, grandes ciudades o pueblos pequeños, porque hace mucha falta.

-Ha titulado la obra 'El árbol de Berceo', ¿por qué?

-Eso también ha sido idea de Bruno, a mí me gusta mucho el título y creo que tiene mucho que ver con que el poeta es un árbol que tiene muchísimas ramas, con su poesía y el idioma que utilizó, por todo el planeta, pero bueno es una interpretación mía, el autor del título es él. Yo me he preparado dos de los milagros que narra, los voy a leer junto el músico Rafael Martín, y me encanta estar allí, participando.

-¿Qué me puede contar de ese proyecto del que ha hablado al principio sobre Gonzalo de Berceo? ¿En qué va a consistir y para cuándo?

-En lo que vaya a consistir y para cuándo no depende de nosotros, dependerá del grado de implicación que tengan los autores, en este caso nosotros somos los impulsores de una idea. De la misma manera que hay un premio Cervantes a escala nacional, yo creo que desde el punto de vista de La Rioja, sería muy interesante que se creara un premio de poesía con el nombre de Gonzalo de Berceo, que pudiera tener ese tipo de proyección a nivel nacional, en el que pudieran participar poetas de todo el mundo, sobre todo de habla hispana, y que reforzara y proyectara la imagen de La Rioja como un lugar donde la cultura, y en este caso la lengua castellana, ha tenido su nacimiento. Creo que es algo que merece la pena apoyar, por el momento es un llamamiento que estamos haciendo a distintas instituciones públicas y privadas para que llegue a hacerse realidad.