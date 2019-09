Rafael Álvarez 'el Brujo': «Ser culto es saberte parte de los demás» 'El Brujo', acompañado por el músico Javier Alejano, en 'Esquilo. Nacimiento y muerte de la tragedia'. / jero morales Rafael Álvarez 'El Brujo' Actor El veterano intérprete andaluz regresa al Bretón con 'Esquilo. Nacimiento y muerte de la tragedia', una revisión humorística de los clásicos griegos J. SAINZ Logroño Sábado, 14 septiembre 2019, 13:54

Humor brujo. Lo suyo es poesía puesta en pie y al mismo tiempo juglaría burlona. Y para mantener tan difícil equilibrio necesita frecuentar los clásicos sin renunciar al arraigo popular. Lo suyo es una balanza entre pícaros y místicos, entre san Juan de la Cruz y el Bule, aquel gitano de su pueblo cordobés del que aprendió el don luminoso de la ebriedad en 'La taberna fantástica' del camarada Sastre. Así, siempre en ese filo mágico del que ha hecho estilo propio y su propio género brujeril, esta vez regresa a Esquilo, sin olvidar sus cuentos de toda la vida. Tragedia griega y humor. Rafael Álvarez 'el Brujo' (Lucena, 1950) vuelve hoy al Teatro Bretón con 'Esquilo. Nacimiento y muerte de la tragedia' (a las 20.30 h.). Lleva cuarenta años actuando en Logroño y ya parece aquí uno más. Pero él es único.

-¿Qué hay de nuevo, maestro?

-Esta vez vengo con una reflexión sobre la tragedia basada en dos textos que son dos grandes clásicos del estudio de las tragedias griegas y de todos los tiempos: 'El nacimiento de la tragedia', de Nietzsche, y 'La muerte de la tragedia', de George Steiner. Una reflexión sobre el origen del teatro y su magia.

DOS FRASES «Lo paradójico de la tragedia es la reflexión de que la vida no te la puedes tomar en serio» «La cultura ha quedado completamente al margen de los gobiernos, incluso de la izquierda»

-¿Qué sentido ha encontrado usted indagando en los orígenes?

-Yo me valgo de todas esas reflexiones para inspirarme pero nunca pierdo de vista que yo soy un actor que vive del público y que el público viene a verme con ganas de reírse conmigo, porque ya me conocen y lo hacen. Yo soy un actor cómico, un juglar, y me baso fundamentalmente en el humor. Entonces hago un viaje a los grandes mitos de la tragedia griega con un punto de humor. Es tragedia pero contada con humor. Y acercando al público contemporáneo toda esa erudición de Esquilo, Sófocles y los mitos y Edipo y tal con un lenguaje accesible para todos.

-De las dos máscaras del teatro, todos asociamos la tragedia a la máscara amarga. ¿Cómo hace usted para transformarla por la alegre?

-La tragedia es un punto de vista sobre la vida, es una forma de contemplar la vida con distancia ceremonial. Eso era en su origen. La tragedia no es solo contar algo luctuoso, funesto o doloroso... Bueno, acaban mal; es cierto. Pero lo importante de la tragedia es la reflexión de que la vida no te la puedes tomar en serio. Esto es 'Edipo' y todas las grandes tragedias. Esto era la catarsis. Para eso está el humor como un elemento que distorsiona la realidad, que juega con ella de un modo diferente.

'Esquilo. Nacimiento y muerte de la tragedia' a partir de textos de Esquilo Versión, dirección e interpretación Rafael Álvarez 'el Brujo' Música Javier Alejano Teatro Bretón 20.30 h.

-¿Es ahí donde nace el bufón?

-El sátiro Sileno era el símbolo de la tragedia en la antigua Grecia. Era un bufón, una especie de humorista que decía cosas extrañas y graciosas. De ahí la presencia de bufones en las grandes tragedias como 'El rey Lear', el contrapunto de tanta historia terrible. Siempre es un punto de vista filosófico y con ironía; más que cachondada, se trata de ironía. Y de ahí viene el gracioso en el teatro del Siglo de Oro español. Eso hago yo con la complicidad del público: trato de cogerlo de la mano y meterlo en el misterio del teatro.

-No me creo que usted la vida no se la tome en serio.

-Claro que me la tomo en serio [ríe]. Pero ya la filosofía griega, y antes los indios y los egipcios, parten de que este mundo es una ilusión, que hay una realidad trascendente más allá de los acontecimientos que se nos presentan. En las grandes tragedias se suela abrir un agujero de reflexión en el que alguien dice 'qué extraño es todo esto que está sucediendo, casi casi que no me lo creo'. Me refiero a eso, no a no pagar las facturas o ser desconsiderado con los demás o emborracharse cuando no es oportuno. También tenemos que hacer bien nuestro papel en la vida real.

-En el escenario compagina lo cómico y lo espiritual con tanta naturalidad que se diría que usted mismo es también de esa manera.

-Yo creo que soy un poco así, sí. Yo en mi casa, con mi gente, con mis amigos también me suelo reír mucho... Mira, el otro día me llamaron de tres sitios distintos con las mismas: un ayuntamiento que nos había contratado resulta que no nos pagaba, otro de Barcelona que tampoco y ya el tercero, uno privado de un pueblo de Albacete, que había cogido y se había escapado con el dinero. Pues no tiene ninguna gracia, es una pequeña tragedia, pero yo con este pájaro estallé en una carcajada [ríe otra vez]. Qué remedio.

-Supongo que no era Logroño.

-No, no, qué va. Era Trujillo, puedes decirlo. En este país no hay cultura de respetar un contrato, unos derechos... Y la gente del teatro, que enseguida protestamos contra la guerra y contra esto y aquello, cuando se trata de defender lo nuestro enseguida nos acojonamos porque pensamos que no nos van a contratar el año que viene. Nuestros derechos nos los quedamos en el forro del pantalón y nadie se atreve a demandar ni nada parecido.

-Si alguna vez hay Gobierno en España, ¿espera que preste más atención a la cultura?

-La cultura ha quedado completamente al margen de los gobiernos incluso de la izquierda más izquierda. Los propios líderes no tienen mucha cultura; son activistas...

-¿Qué es ser culto?

-Saber que tú formas parte de los demás, que formas parte de algo en lo que también está incluido hasta el más contrario a ti. Por ejemplo, si tú eres de izquierda, hasta el de Vox.

-Es difícil ser culto a ese nivel, eh.

-Es jodido. Pero tú difieres y luego puedes debatir y discutir. Pero intelectualmente, emocionalmente y a nivel de conciencia no puedes olvidar que ese que a ti te parece tan deleznable y tan en las antípodas de lo que hay que ser es un ser humano como tú y respira como tú y tiene las mismas necesidades y el mismo pálpito que tú. Eso es la cultura. Ese respeto es la cultura. Será complicado, pero sin eso la vida se convierte en algo insufrible, que es lo que estamos viviendo.

-Como una tragedia.

-Una cosa arisca. Hay que discutir, claro que sí, pero yo cuando veo a alguien que no tiene respeto a su adversario, a mí ya no me merece confianza.

-¿A usted le han censurado o se autocensura por prevención?

-A mí me han censurado, pero no por mis ideas políticas, sino, por ejemplo, por querer trabajar en Andalucía viviendo en Madrid. Yo creo que hoy se pude hablar de todo. La libertad de expresión en este país es normal, dentro de los límites del respeto a los demás. Con el pretexto de la libertad de expresión yo no puedo denigrar la imagen pública y la honorabilidad de nadie. Eso no es libertad de expresión, eso es libertad de agresión. La libertad de expresión debe tener unos límites, que son los derechos de otras personas. Yo en el escenario me siento con total libertad. Aunque luego está eso de no querer molestar para que no dejen de contratarte, claro.

-Afortunadamente al Brujo siempre se le contrata en Logroño.

-A Logroño ojalá pudiera venir a diario, porque el público es fantástico y aquí tengo grandes amigos, como Jorge Quirante o Ricardo Romanos. Yo llevo viniendo al Bretón treinta años y a Logroño más todavía.

-¿Con 'La taberna fantástica'?

-Antes incluso, con 'El horroroso crimen de Peñaranda del Campo' en la Sala Gonzalo de Berceo y con 'Alea jacta est' en el 83, yo creo.

-¿Qué queda de aquel Rafael de 'La taberna...'?

-No he cambiado mucho. El espíritu de amor al teatro, la libertad, esa pasión, esa lucha... en eso no he cambiado ni un pelo.