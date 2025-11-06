Cuéntalo desvela sus primeros 'secretos' La conversación entre las escritoras Berna González y Nuria Pérez, el taller de escritura de esta última y el teatro de Ponten Pie abren la novena edición del festival

Escena en el interior de la vieja cabaña en la que se recrea 'Ârtica', de la compañía Ponten Pie de Sergi Orts.

Estíbaliz Espinosa Logroño Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:17

Los primeros secretos de Cuéntalo se desvelarán en la tarde de este viernes con el estreno de la novena edición del Festival de Narrativas de Logroño, la más misteriosa o reveladora (según se mire). Y es que el 'secreto' es eje e hilo conductor de las nueve jornadas de este festival que organiza el Ayuntamiento de la capital y que se prolongará hasta el 15 de noviembre con un amplio programa donde la narrativa se abre paso de la mano de la literatura, pero también del teatro y el cine, la fotografía y la ilustración, los talleres de escritura o las visitas guiadas.

Precisamente las ilustraciones del artista donostiarra Mikel Casal, autor de la imagen de Cuéntalo 2025 (un inspector al estilo de Clouseau), se muestran desde hace quince días en la sala de exposiciones del Consistorio a modo de 'aperitivo' del festival. La muestra, titulada 'El color del hedonismo', reúne la obra de los últimos años de Casal, desde caricaturas publicadas en prensa y revistas de todo el mundo hasta sus proyectos más personales serigrafiados sobre madera. Una colorida y optimista galería que se puede visitar hasta el día 15.

LA JORNADA DEL VIERNES Taller de escritura 'Destapando secretos', con Nuria Pérez. Biblioteca Rafael Azcona (16.00)

Teatro 'Ârtica' de la cía. Ponten Pie. En el CCR (18.00), con entradas agotadas.

Conversación De Berna González Harbour y Nuria Pérez. Biblioteca de La Rioja (19.30).

La apertura oficial de Cuéntalo 2025 corre a cargo de la escritora y periodista Nuria Pérez (Vigo, 1972), quien no sólo imparte el taller de escritura 'Destapando secretos' (viernes y sábado en la Biblioteca Rafael Azcona), sino que protagoniza la primera 'Conversación' del festival junto a Berna González Harbour (Santander, 1965), a 19.30 horas en la Biblioteca de La Rioja.

Nuria Pérez, creadora del pódcast 'Gabinete de Curiosidades', nos visita avalada por el éxito de su primera novela, 'No tocarás', que surge de un suceso histórico oscuro y desconocido que sirve como hilo conductor en la historia de sus tres mujeres protagonistas. En el caso de Berna González, las luchas y secretos de la familia Lighthouse sustentan la trama de su reciente novela, 'Qué fue de los Lighthouse'.

'Ârtica', una aventura sensorial

Esta primera jornada de Cuéntalo también levanta el telón teatral a la compañía Ponten Pie y su premiado espectáculo 'Ârtica', con las entradas ya agotadas para su sesión de hoy y sus cuatro pases de mañana en el Centro de la Cultura del Rioja. Allí, una pequeña, vieja y fría casa de madera alberga un misterio insólito y visible únicamente para los afortunados que consigan entrar en ella. Lo harán arropados con abrigos (la estancia se encuentra a 5 grados de temperatura) para, literalmente, formar parte de esta historia sin texto y vivir por un momento dentro del alma de sus tres personajes.

Cuéntalo inicia así una nueva edición que verá desfilar por Logroño, entre otros autores, a Lorenzo Silva, Javier Sierra, David Trueba, Nuria Labari o Susana Koska, todos ellos envueltos en un halo de 'secretismo'.

