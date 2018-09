EL CUBO DE RUBIK

Hasta hace unos años, cualquier ciudad quería organizar un festival de cine, o de jazz, como signo de prestigio. Ahora son los festivales y la verdad es que es complicado mirar alrededor y no verlo por todas partes (BBK Live, Ebrovisión, Getxo Sound, Navarra Sur, Palencia Sonora...). Eso significa, por una parte, que el espectador cada vez tiene que desplazarse menos para disfrutar de conciertos y, por otra, que los programadores lo tienen más complicado para ofrecer un programa distinto y más atractivo que el del vecino. Y si ya, dentro de una región como La Rioja, compiten carteles como Actual, Fardelej, Ezcaray Fest y MUWI (si no, también, el Mugacu de Viana), es un cubo de Rubik. También cabe señalar que las localidades se han dado cuenta de que los festivales de música son un foco turístico, es una forma de inversión doble: en cultura y en turismo; con un retorno más inmediato. En este sentido, el MUWI ofrece algo que otros muchos festivales no tienen: el singular espacio. Bodegas Franco-Españolas es un recinto idílico, muy atractivo en sí mismo para el público. Por allí pasó el protagonista de la novela 'Mazurca para dos muertos' del Premio Nobel Camilo José Cela y ahora pueden circular los espectadores de MUWI. En la tercera edición el festival parece que MUWI se ha consolidado de verdad, con una respuesta de los espectadores más a la altura de la oferta que en las dos primeras ediciones. Claro que el público sigue siendo puñetero y obvia propuestas menos conocidas pero grandes en calidad, como la de Carmen Boza. Y artistas como Mikel Erentxun, la acertada cuota comercial de este año, y a quien hay que tratar de don, siguen condenados a que el público sólo coree sus éxitos. Jornadas como la del jueves en el Revellín deberían repetirse semanalmente en verano para animar la ciudad, como ha logrado el Museo Würth los miércoles. A MUWI sólo le falta un gran nombre, un paso más después de Sidonie, para hacerse un nombre a nivel nacional.