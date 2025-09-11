El Cuarto Verde encabeza este viernes el XV Briñas Rock
Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:46
La Peña Tempranillo de Briñas organiza este viernes el festival Briñas Rock que cumple quince ediciones. Los conciertos comenzarán a las 23.00 horas en la sede de este colectivo y contarán con los grupos El Cuarto Verde (banda logroñesa que celebra su veinte aniversario ofreciendo su rock and roll de raíz) y dos formaciones que repiten de la edición anerior, El Putero de Tu Viejo (punk rock e La Rioja) y Brigada Suicida (punk, rock, hardcore vasco).
