Cuarón conquista el León de Oro El director mexicano Alfonso Cuarón, con el León de Oro de la Mostra de Venecia. :: Filippo MONTEFORTE / afp El director mexicano se lleva el máximo galardón de Venecia con 'Roma' R. C. VENECIA. Domingo, 9 septiembre 2018, 00:56

'Roma', del mexicano Alfonso Cuarón, ganó ayer el León de Oro a la Mejor Película en la 75 edición de la Mostra de Venecia. El filme está producido por Netflix, que consigue así su primer gran premio en un festival de categoría A. El jurado presidido por su compatriota Guillermo del Toro, ganador del mismo premio el año pasado, reconoció una obra con acentos autobiográficos, rodada en blanco y negro, que cuenta la historia de dos mujeres de diferentes clases sociales en el México de los años 70.

Sin actores conocidos, el filme más íntimo del cineasta mexicano, que Netflix planea también estrenar en cines, se inspira en su propia familia, en los amores y desamores de criadas y patrones. 'Roma' es un documento conmovedor sobre las diferencias sociales y raciales de su país. Después de la hollywoodiense 'Gravity', que le brindó en 2013 siete Oscar, Cuarón regresa a su país y a filmar en español para contar la América Latina que conoce, en la que se convive con los contrastes sociales, pero también con un universo lleno de sentimientos y diferencias culturales que se cruzan y se alimentan.

PALMARÉS uLeón de Oro 'Roma', de Alfonso Cuarón. uGran Premio del Jurado 'La favorita', de Yorgos Lanthimos. uMejor director Jacques Audiard, por 'The Sister Brothers'. uMejor actriz Olivia Colman, por 'La favorita'. uMejor actor Willem Dafoe, por 'At Eternity's Gate'. uMejor guión Joel y Ethan Coen, por 'La balada de Buster Scruggs'. uPremio Especial del Jurado 'The Nightingale', de Jennifer Kent.

«Dejadme ver si sé pronunciar correctamente el nombre», bromeó Del Toro al anunciar el premio a su cuate. Visiblemente emocionado, el realizador se fundió en un abrazo con Del Toro. «Este premios y este festival son increíbles», dijo en italiano el realizador, que agradeció el trabajo de todo el equipo de la película y de Netflix. Dedicó el galardón a Yalitza Aparicio, Marina de Tavira y Nancy García, las protagonistas del filme, «por su valor, su generosidad y el inmenso respeto por las mujeres que interpretaron».

«Por las casualidades de la vida, hoy es el cumpleaños de Libo, el personaje en el que está basado el de Cleo (Aparicio). Es su regalo de cumpleaños», dijo Cuarón en inglés, antes de pasarse al español. «Te cantaría las mañanitas, pero no voy a ofender los oídos de toda esta gente», dijo Cuarón, que quiso expresar su «inmenso amor». «A ti, a mi familia y a mi país, México. Os amo», concluyó con todo el auditorio en pie.

La otra cinta triunfadora de la noche fue 'La favorita', del griego Yorgos Lanthinos, que cuenta la llegada al palacio de la reina de Inglaterra de una sirvienta en el siglo XVIII. El filme le ha proporcionado a su protagonista femenina, Olivia Colma, la Copa Volpi a la mejor actriz. Por su parte, Willem Dafoe se hizo con el premio de interpretación masculina por encarnar a Vincent Van Gogh en 'At Eternity's Gate', filme biográfico dirigido por el pintor y cineasta Julian Schnabel.

El mejor director fue el francés Jacques Audiard por 'The Sisters Brothers', un western rodado en parte en España con Joaquin Phoenix y John C. Reilly. Otra muestra de cine de vaqueros presente en el palmarés es 'La balada de Buster Scruggs', premio al mejor guion de los hermanos Coen. 'Roma' y 'The Sister Brothers' se verán en el inminente Festival de San Sebastián.