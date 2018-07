«Tom Cruise puede leer el pensamiento y las emociones de los demás» Henry Cabill. :: Chiabella James El actor británico bromea con que «algunas de las mujeres con las que salgo se han sorprendido de que no sea un gilipollas» Henry Cavill Actor MARÍA ESTÉVEZ LOS ÁNGELES. Jueves, 26 julio 2018, 00:00

Henry Cavill estrena mañana la sexta entrega de Misión Imposible junto al indomable Tom Cruise. El ultimo Superman de la gran pantalla se atreve a luchar de tú a tú con Cruise, en lo que prometen ser algunas de las escenas más singulares del cine. El hombre de acero llega a 'Misión: Imposible - Fallout' con barba y bigote. Cambia su imagen para no robar plano a Cruise, el héroe desde hace dos décadas.

-¿Qué significa para un actor formar parte de 'Misión: Imposible'?

-Es increíblemente excitante. Es tener la oportunidad de realizar mis propias acrobacias, sin dobles.

-¿Siente la presión física de este personaje?

-Superman también era un papel muy físico. Pero la exigencia ha sido distinta. He tenido que preparar mi cuerpo para el rigor del personaje. En lugar de prepararme para que mis músculos se vieran de una determinada manera, he necesitado flexibilidad y agilidad.

-¿Trabajar con Cruise impone?

-Ha sido la oportunidad de rodar escenas arriesgadas sin tener ningún tipo de presión. Es muy entretenido y excitante trabajar con alguien tan experimentado como Tom, un tipo capaz de rodar sus propias escenas de acción.

-¿Cómo es Cruise en las distancias cortas?

-Fantástico. Un gran profesional. Un tipo encantador, amable y carismático. Su habilidad para levantar el ánimo de una habitación llena de gente es increíble. Jamás decae su entusiasmo. Es capaz de terminar con cualquier sentimiento de cansancio. Es un hombre que puede leer el pensamiento y las emociones de los demás. Su pasión por el proyecto es contagiosa. -¿Qué podemos esperar de la película?

-Imagina la última película de 'Misión: Imposible' solo que mejor. Tiene un sentimiento más profundo de peligro. El equipo se atreve con todo. Es muy emocionante.

-¿Está preparándose para interpretar de nuevo a Superman?

-Superman es muy importante en mi vida. Estoy listo para mostrarle al mundo lo que puedo hacer con el personaje.

-¿Considera sorprendente la obsesión de los espectadores con los superhéroes?

-Los superhéroes son fantásticos reflejos de nosotros mismos y se convierten en la gran solución de los problemas mundiales. Nos protegen contra la oscuridad y, estéticamente, se les ve genial. ¿Cómo no los vamos a amar?

-¿Le gusta aislar las emociones y utilizar el físico como una armadura?

-No. La verdad es que no me identifico con esa idea. Mis emociones son una parte clave de lo que hago. -¿Qué es lo que más disfruta de este tipo de películas?

-Son papeles ajenos a mi mundo. Me sacan de mi elemento.

-¿Qué tiene de emocionante su trabajo?

-Vivo como si fuera de nuevo un niño. Me paso el tiempo corriendo, saltando y soñando en historias donde la adrenalina se dispara constantemente. Intentamos recrear una realidad ficticia. -Muchas mujeres le encuentran muy atractivo. ¿Se ve como un hombre objeto?

-Nadie me ha dicho que lo sea, ni tengo un problema con ello. En realidad, algunas veces, las mujeres con las que salgo se han sorprendido de que no sea un gilipollas. Pero otras, de hecho, descubren que soy un imbécil.

-¿Aprendió a actuar en su familia?

-Supongo que sí. Creo que siempre he estado conectado con mis emociones. La verdad, para mi actuar es una terapia. Interpretar ha sido una gran válvula de escape.

-De todos los actores y directores con los que ha trabajado, ¿quién diría que tuvo un mayor impacto en su vida?

-Muchos actores y directores en distintos momentos y contextos de mi existencia han influido en mi vida. Y todos en gran medida. Me voy a centrar en lo más reciente. Te diría que Chris McQuarrie y Tom Cruise.