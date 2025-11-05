El escritor Alberto Chimal (Toluca, México, 1970) observa las inteligencias artificiales como «un mito renovado» y advierte en ellas «intenciones oscuras». En su libro de ... relatos 'Las máquinas enfermas', que presenta hoy en Librería Cerezo (a las 19.00 horas), la enfermedad empieza en los seres humanos.

– ¿Cuándo surge la idea de las máquinas en rebeldía?

– El primer impulso me llega hace dos años, cuando ya están en ascenso este conjunto de herramientas como ChatGPT o Gemini o Grok, los modelos de inteligencia artificial generativa que ya estaban empezando a suplantar el interés por el conocimiento.

– ¿Ocurrió algo que le alarmó?

– Una noticia que leí en México hablaba de consultar algo a 'la Inteligencia Artificial', así, como si fuera una sola en lugar de un conjunto de productos, una especie de deidad en el cielo a la cual hay que acercarse como se acerca uno a un oráculo, un mito renovado. Ese endiosamiento de las herramientas generativas fue lo que me hizo pensar que es un tema, no solo grave, sino también muy rico desde el punto de vista literario.

– En el libro las máquinas enfermen o se confabulan, y también enferman los seres humanos. Mientras lo primero es un futurible, lo segundo, una sociedad enferma, ¿está ocurriendo ya?

– Desgraciadamente y, no solo por ese endiosamiento, sino también por todas esas formas en las que renunciamos a nuestras facultades de pensar por nosotros mismos, incluso a nuestra confianza en el propio juicio. Tengo relatos de adicciones escritos antes de que empezasen a ser habituales los casos de personas que no pueden dar un paso sin consultarlo a su modelo, al que llaman su amigo, su consejero, su confidente... situaciones que han llevado a quiebres psicóticos, a pérdidas de contacto con la realidad muy graves, porque el modelo crea una impresión de una falsa realidad más confortable. Eso ya se está viviendo.

– Dice que es ingenuo pensar que esas herramientas tecnológicas no tienen malas intenciones. ¿Se refiere a sus creadores?

– Son intenciones oscuras. Ahí está la avaricia de esta nueva oligarquía global que son los dueños de las grandes empresas tecnológicas. De hecho, inteligencia artificial es un término publicitario, un reclamo comercial.

– ¿Es intención exclusivamente de mercado?

– El gran problema es que estos oligarcas como Musk o Zuckerberg no van a tener necesariamente buenas intenciones. Ellos quieren acumular dinero y poder, todo lo contrario de lo que afirman de sus modelos generativos. Sus tecnologías están programadas para mantener la atención del usuario tanto tiempo como sea posible y bombardearlos con publicidad. Esa ya es una intención aviesa, de control y también de dominación.

– Intención política, entonces.

– También. Se sabe que el algoritmo de X, por ejemplo, está configurado para favorecer la tendencia política del dueño, de Musk, tendencia de extrema derecha.

– Nada de esto es nuevo y la literatura y el cine de ciencia ficción llevan tiempo advirtiendo del peligro de la rebelión de las máquinas: ahí están, por ejemplo, HAL 9000 de '2001' o los replicantes de 'Blade Runner'.

– Conviene hacer memoria para darnos cuenta de que no hay tanta novedad en esta tecnología. El término 'inteligencia artificial' como una rama del estudio de la informática es de los años sesenta. Y en literatura la gran precursora es Mary Shelley, que en 'Frankenstein' ya plantea una creación humana que se rebela contra su creador.

– ¿Estamos renunciando al factor humano y a las emociones?

– De alguna manera, sí. Por eso funcionan tanto los chat bots para tener una relación ficticia. Es absurdo y monstruoso pensar en esos términos respecto de la emoción y la comunicación. Pero el ser humano no ha evolucionado tanto como para convertirnos en criaturas totalmente digitales. Y está bien que así sea.

– ¿Ve la creatividad artística como una forma de resistencia?

– Totalmente, la creatividad humana es un acto importante y necesario de resistencia.

– ¿Está en retroceso frente a esta ofensiva? ¿Cómo ve el futuro?

–No estoy seguro, pueden pasar muchas cosas, incluso que termine habiendo una especie de recesión similar a la que hubo en el mercado inmobiliario. Pero, pase lo que pase, yo creo que seguirá habiendo literatura y creación artística, porque la tecnología nunca puede satisfacer todas las necesidades del ser humano.

– Suponiendo que el Premio Nobel sea el máximo prestigio, que quizás sea demasiado suponer: ¿imagina una inteligencia artificial Nobel de Literatura?

– Me lo puedo imaginar, pero sería sumamente grotesco y degradante para el propio premio y los estamentos literarios. Sería escenario para una novela distópica.