Entre costuras... y otros oficios

La diseñadora logroñesa presentará en Madrid, el día 6 de septiembre, una pequeña colección de prendas de celebración y ceremonia para niña | Esther Aramendía participa en los XXXIII Premios Nacionales para Jóvenes Diseñadores

El 6 de septiembre, el Círculo de Bellas Artes de Madrid verá desfilar por su pasarela las propuestas de una veintena de jóvenes diseñadores de todo el país. Compiten en los premios nacionales que convoca la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles (Ande), una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es la promoción y divulgación del trabajo de los nuevos talentos de la moda de España.

Esther Aramendía Martínez (Logroño, 1989) acudirá a esta cita en representación de La Rioja, y lo hará con seis 'looks' infantiles, concretamente de ropa de celebración y ceremonia de niña. Vestidos y chaquetillas, sobre todo.

Vesto de niña. / E. ARAMENDÍA

«Son diseños con bastante volumen, ya que va todo armado con cancanes para que tenga más volumen del que ya de por sí tiene la prenda», avanza. «Y con acabados minuciosos porque me gustan las prendas bien terminadas, que no se vea ninguna costura y que todo vaya bien estructurado».

Esther estudió Diseño de Producto y de Moda en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja

En cuanto a los tejidos empleados en esta pequeña colección, la mayoría son cien por cien de algodón, tanto piqués como lonetas, e incorpora alguna organza y seda natural. El contraste de tejidos y texturas es algo recurrente en su trabajo.

Esther Aramendía reconoce que es más de lisos que de estampados. Y para participar en este concurso ha decidido teñir ella misma las telas con las que trabaja «porque los colores que busco no los encuentro». De este modo firma todo el proceso creativo de su colección, desde el teñido de las telas, el patronaje y confección hasta la búsqueda de complementos y accesorios que rematen sus 'looks'.

Según cuenta, «en estos últimos meses he estado corriendo de aquí para allá buscando las telas, el calzado, todo». Ahora ya está con los acabados, pero el proceso no ha resultado fácil porque esta joven diseñadora, graduada en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), no vive de la moda. «Desde que acabé de estudiar he hecho algún encargo, pero nada oficial. La vida da muchas vueltas y trabajo en algo ajeno a la moda», aunque no descarta volcarse en ella en el futuro. Y este concurso podría suponer un pequeño empujón.

Contrarreloj

Los diseños infantiles que ilustran este reportaje no son los que Esther llevará a Madrid, pero sí muy similares.

¿Cómo fue su selección para participar en los XXXIII Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores? «A los organizadores les pareció interesante algún diseño mío que vieron a través de internet, me dieron la oportunidad de participar, presenté la propuesta de una colección y me seleccionaron».

Trabajo de la diseñadora riojana. / E. ARAMENDÍA

A partir de ahí empezó un trabajo a contrarreloj y desde cero, con el personal ADN que define a Aramendía como diseñadora. Un sello marcado por el patronaje muy libre y creativo, y especialmente por la técnica 'moulage' (modelaje sobre maniquí), próxima al arte escultórico.

En su día, Esther Aramendía empezó estudiando Diseño de Producto en la Esdir y cuando llegó la especialidad de Moda a la escuela también la cursó. Un doble aprendizaje que facilita el diseño de estilismos completos, desde la ropa hasta los complementos, joyas, calzado y bolso.

Diseñó los uniformes de las azafatas del pabellón riojano en Fitur 2015 y ganó el Concurso Nacional Balleste Fashion Awards 2014, lo que le permitió probar durante un par de meses en el mundo de la corsetería de la mano de Bibian Blue. Pero lo que le enfiló hacia la moda de fiesta y de ceremonia, tanto para mujeres como niños, fueron sus prácticas en Rosa Clara.

Ahora se vuelve a reencontrar con el mundo de la moda gracias a la oportunidad que le brindan los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores. El ganador merecerá un reportaje en una revista de tirada nacional y estará presente con stand en una feria internacional.