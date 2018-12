COSTA Y TIERRAADENTRO

Javier Sevilla es médico y pintor. Médico del Trabajo, de buena fama pero de escasa popularidad, porque no ha ejercido la profesión de cara a la galería. La fama y la popularidad las ha conseguido en su faceta de pintor. El médico consagraba su ocio a pintar, como expresión de una exigencia íntima y la convicción de que era más noble emplear el tiempo así que dedicarlo a jugar al chamelo en el casino, abatir jabalíes en el monte o pijotear en la cafetería del campo de golf. Ahora, ya jubilado, lo hace a tiempo completo. Por eso, de manera más intensa que antes, nos hace llegar su desiderata como artista (transmitir serenidad) y lo que como persona busca en la pintura (paz y tranquilidad). Él, pío e introspectivo, a la pintura. Su doña Inés, de marchand.

En la actual exposición en la Sala Navarrete el Mudo -hasta el 31 de diciembre- deja ver palmariamente que La Rioja es el motivo principal de su obra y el campo riojano su pasión. Aunque algunas obras reflejan otra de sus inclinaciones vacacionales: el mar Cantábrico, en cuyas aguas pesca y patronea su lancha. En la pasión está la clave. La principal clave de la felicidad es entusiasmarse con el propio trabajo. Entusiasmo que renueva en cada cuadro que empieza, sobre todo cuando aborda los motivos apuntados. ¿Habrá habido algo que haya valido la pena conseguido sin pasión?

«Es obvio que no podemos explicar una pasión a quien nunca la ha experimentado, como no podemos explicar la luz a un ciego», afirmó T.S. Eliot. A la luz queríamos llegar, pues , junto con el color y la perspectiva, es pilar fundamental de toda obra pictórica. La iluminación puede revestir múltiples formas, que condicionan el resultado final de lo pintado. Sin embargo, en el caso de Sevilla la iluminación es algo más, es conocimiento intuitivo y esclarecimiento interior.

La Estética se ha planteado la identificación de la hermosura con la bondad; y algunos teóricos, la significación y el oficio de lo bello como vehículo social. Cuestiones que hacen al caso, pues se dice que algunas personas han venido a La Rioja tras ver los hayedos y viñas que había pintado el artista arnedano. De cuánto pueda haber de hiperbólico o cierto lo corroboran las 30 obras, acuarelas y óleos -en nuestra estima, mejores las primeras-, que están en la línea a que nos tiene acostumbrados, sin los experimentalismos con que quieren catequizarnos otros artistas riojanos.

El Motor Inmóvil de que hablaba Aristóteles, el que inició el primer movimiento, para personas como Sevilla es Dios. Y como las cosas de la Naturaleza tratan de alcanzar la perfección del Primer Motor, Sevilla pinta el paisaje riojano para que nos guste y, humildemente, para acercarse a Dios. Von Balthasar, teólogo preferido de Miguel Ángel Sáinz, decía que «percibir la belleza, rezar y amar son tres acciones que se pertenecen recíprocamente de modo que una supone la otra». Por eso Sevilla me recuerda a Sáinz. No en el estilo, sino en que -me lo confesó Sáinz y lo intuyo en Sevilla- encontraron en el Arte una de las formas que Dios tiene de manifestarse. ¿Se puede pedir más?

