De la costa de las Landas al Salón de París Fotografía con el título 'Donde rompen las olas' y con la que Ángel Sánchez acude en octubre al Salón de Otoño de París. :: / A.S. 'Donde rompen las olas' se expondrá del 25 al 28 de octubre en la capital francesa, donde Sánchez ha sido invitado por tercera ocasión | Ángel Sánchez regresa al parisino Salón de Otoño con la foto de un paisaje marino ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Viernes, 10 agosto 2018, 20:43

En octubre próximo regresará al Salón de Otoño de París, por tercer año consecutivo, y lo hará con la fotografía 'Donde rompen las olas'. Forma parte de la primera gran colección realizada por Ángel Sánchez, en el año 2015, y dice su autor que «esta imagen habla mucho de mí y de un momento complicado y difícil en mi vida, en el que te aferras un poco al mar, que es como la vida».

Fue tomada en las Landas, en un tramo de costa con pronunciados entrantes y salientes al mar. «Y la hice con mi hijo, con lo cual tiene más valor», apunta.

Con un tratamiento muy pictórico y un formato muy apaisado, en esta estampa se mecen y rompen una serie de olas marinas. Al fondo a la izquierda la luz se recrea en una minúscula figura humana, la de un surfero que entra en el mar. «Ese soy yo», señala Ángel Sánchez, al tiempo que interpreta lo metafórico de su obra. «Muchas veces se trata de aceptar las situaciones como llegan, los momentos de marea baja de más tranquilidad y los de más agitación. El mar es como la vida, si quieres sentirlo tienes que mojarte».

«El mar es como la vida, si quieres sentirlo tienes que mojarte»

Cuando acude al Salón de Otoño siempre lo hace con una fotografía que le representa o con la que se identifica, como 'Donde rompen las olas'. Con ella viajará del 25 al 28 de octubre próximos a París, en cuyos Campos Elíseos se darán cita casi 900 artistas de todo el mundo.

En Tokio con 'Levitación'

En estos momentos Ángel Sánchez expone en Tokio. Lo hace en The National Art Center, uno de los principales museos de arte moderno de la capital asiática, con la fotografía 'Levitación', la misma que llevó al Salón de París el año pasado y donde captaba uno de los saltos en la Red Bull Cliff Diving que se celebra en la ría de Bilbao.

«No dejo foto sana (se refiere al retoque) porque se trata de expresar, y yo lo hago con el color y la forma»

Esta exposición de arte contemporáneo europeo reúne obra de distintos participantes, hace un año, en el Salón de Otoño. Y Sánchez fue uno de los elegidos. «Me dijeron que mi obra encajaba mucho con los gustos nipones porque es como muy zen, da mucha paz y tranquilidad». De hecho, ya hay una galería tokiota interesada en exponer su trabajo.

Ángel Sánchez vive de la publicidad, aunque la fotografía gana progresivamente terreno en su vida. «Pero me sigo resistiendo a profesionalizarme, no quiero». Es más, las fotos de su agencia las hace un profesional y no él.

Ángel Sánchez. / Miguel Herreros

Como aficionado a la cámara ha participado o protagonizado diversas exposiciones, tanto en Logroño (es riojano de adopción) como en el País Vasco, de donde procede. En los últimos meses lo ha hecho en Derio, Bakio y en Gorliz, así como en el hotel Marqués de Vallejo de la capital riojana. Amigo de retocar sus trabajos, asegura no dejar foto sana «porque para mí se trata de expresar y lo hago con el color, con la forma». De hecho, trabaja cada vez más con la colorimetría.

Proyecto personal

Actualmente trata de concluir un proyecto personal que ha dado en llamar 'La tierra que piso'. Y nos lo explica. «Se trata de hacer una fotografía del lugar exacto donde paras para sacar una instantánea, una superficie (tanto natural como urbana) de la que trato de obtener las texturas». El resultado es una imagen muy abstracta que acompaña de la foto obtenida desde ese lugar. «Además -añade- me llevo una piedra, una rama o cualquier otro elemento de ese espacio, con lo cual deja de ser el mismo».