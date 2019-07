Coral Aita Donostia en la iglesia de Ezcaray Sábado, 27 julio 2019, 12:37

La coral Aita Donostia interpretará canciones como 'Nana riojana', 'En mi viejo San Juan', 'Maite', 'El día que me quieras', 'Gabriel Oboe', 'Signore Delle Cime' o 'Jesús Hhiste', 'Herribera', 'Soon Ah Will be done', etc...