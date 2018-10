«Estaba convencido de que iba a conseguir una tarde para la historia como ésta» Urdiales sale en hombros de la plaza. :: efe El torero de Arnedo vivió una salida por la Puerta Grande de locura: «Me he acordado de todos los que siempre han estado a mi lado» Diego Urdiales Matador de toros P.G.M. LOGROÑO. Domingo, 14 octubre 2018, 23:02

«Era mi quinta corrida de toros este año; ni yo mismo me puedo parar a pensar cómo he podido mantener la ilusión», explicaba Diego Urdiales a los compañeros del Canal Toros cuando terminó la actuación en el cuarto de la tarde y tenía la Puerta Grande de Madrid en las manos.

- ¿Cómo se siente?

- Tenía ganas de que pasara algo como lo que ha sucedido hoy (por ayer). Me han pasado muchas cosas por el camino que me llevan a lograr lo que ha visto todo el mundo, no es casualidad. Pero las circunstancias de la vida te hacen que llegue. Era mi quinta corrida de toros este año. Ni yo mismo me puedo parar a pensar cómo he podido mantener la ilusión. Yo sabía que cuando me dejara expresarme un toro como siento, iba a suceder una tarde para la historia.

«La gente ha estado increíble conmigo desde el primer momento»«Me han pasado muchas cosas en la vida, pero todo ha merecido la pena»

- ¿Pensaba que podía llegar a emocionar tanto al público?

- La gente ha estado increíble conmigo desde el primer momento; el toro de la primera oreja se metía bastante por dentro y con el viento era casi imposible gobernar la muleta. No me ha quedado más remedio que cambiar el terreno a pesar de que yo sabía que no era el mejor dadas sus condiciones. Pero he notado el calor del público y los aficionados han visto las formas con las que venía a Madrid.

- ¿Ha sentido que el toro de las dos orejas se iba a entregar?

- El viento era lo que más preocupaba, por eso desde el inicio me he ido a esos terrenos. Tenía que ser allí porque en la zona de capotes era completamente imposible.

- ¿Notaba los oles del público?

- Estaba absolutamente metido en la faena pero sentía que estaba calando en los aficionados. El toreo me estaba brotando tal y como estaba buscándolo.

- ¿Qué ha sentido cuando la plaza se ha rendido con sus gritos de ¡torero!, ¡torero!, ¡torero! y le han obligado a dar una segunda vuelta al ruedo?

- Estaba llorando por dentro, por fuera, por todos los sitios.

- ¿Y la Puerta Grande?

- Increíble, es una sensación realmente inenarrable.

- ¿De quién se ha acordado?

- De muchas personas, de Marta, mi mujer; mi madre, mi padre, mis hermanos, todos mis amigos que han estado siempre a mi lado en los instantes buenos y malos. Y también de Luis Miguel Villalpando, mi apoderado, que es como mi hermano.