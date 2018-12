El consenso mundial del Acuerdo de París se atasca en Polonia Las delegaciones negocian un borrador poco ambicioso que no cumple las expectativas de los países en vías de desarrollo D. ROLDÁN MADRID. Domingo, 16 diciembre 2018, 00:32

Las negociaciones en la cumbre del clima (COP24) de Katowice acabaron el viernes sin acuerdo. Las delegaciones, que llevan trece días en la localidad polaca, intentaban anoche ponerse de acuerdo con el documento final. Un texto que los países en vías de desarrollo consideraban desde la jornada anterior que no cumplía con las expectativas. «Es suficientemente claro para que el Acuerdo de París se aplique», dijo a AFP la ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, miembro del equipo de negociación en Polonia. No obstante, admitió que el texto no es todo lo ambicioso que podría haber sido. Pero «en las circunstancias actuales continuar construyendo nuestro edificio es ya un éxito». «Incluso los más reticentes están ahí», afirmó.

Ese frente discordante está encabezado por Estados Unidos, cuya salida efectiva del Acuerdo de París anunciada por Donald Trump se producirá dentro de un año. Al gigante americano se le han unido Rusia, Arabia Saudí y algunos países productores de petróleo, que se han negado a reconocer el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que alerta respecto a que el planeta no puede permitirse un aumento de la temperatura superior a 1,5 grados. Un estudio que más de 190 países aprueban y que reconocen como base científica para luchar contra el cambio climático. Con esa base, la comunidad internacional se comprometió a limitar el alza de la temperatura global a menos de dos grados respecto a la era preindustrial y a revisar además sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2020. Pero en el último borrador no se menciona de manera clara la ambición de aumentar esos objetivos para controlar el efecto invernadero.

Esto ha provocado un enfrentamiento diplomático que ha bloqueado otros importantes asuntos, que estaban en la agenda del COP24, como el desarrollo de las reglas que permitan aplicar el Acuerdo de París. Se debía discutir desde cómo verificar que cada país cumple con sus objetivos de reducción de emisiones, hasta la manera en que los países ricos apoyan financieramente a los más pobres para que se adapten al cambio climático. «El manual de reglas tiene que ser claro para poder hacer un seguimiento de los países» y comprobar que «hacen efectivamente lo que dicen», declaró a AFP la ministra canadiense de Medio Ambiente, Catherine McKenna.

Según varios observadores, uno de los últimos puntos por desbloquear atañe a los mecanismos de intercambio de cuotas de emisiones de CO2 -el mercado de carbono- para evitar que los países se atribuyan dos veces una reducción de emisiones. En este capítulo, Brasil tiene un papel clave debido a su potencial para generar créditos de carbono a través de la reforestación. Aunque el país sudamericano puede ser otro que abandone el Acuerdo de París. El presidente electo, Jair Bolsonaro, ha reiterado sus dudas sobre las bondades de estos compromisos.