«Conozco a muchos políticos con el compromiso de cambiar la sociedad»

Carlos García de Andoin Teólogo y psicólogo ESTÍBALIZ ESPINOSA LOGROÑO. Jueves, 15 noviembre 2018

Profesor en el Instituto de Teología y Pastoral de Bilbao, Carlos García de Andoin (Zalla/Vizcaya, 1963) es seguidor de la Teología de la Liberación, milita en el Partido Socialista desde 1997 y es autor de numerosos libros, entre ellos 'Tender puentes', firmado en colaboración con Ramón Jaúregui. Mañana estará en Logroño para hablar de 'Laicidad en una sociedad democrática'.

-Supongo que lo que más entretenido le tiene últimamente es el tema del Valle de los Caídos.

-Pues sí me tiene un poco ocupado y preocupado.

-¿Cree que se ha gestionado bien este asunto?

-Sí ha sido muy garantista y bien pensado inicialmente el procedimiento que arbitró el Gobierno, que daba pie a las alegaciones de la familia y por parte del Ayuntamiento de El Escorial y de la Comunidad de Madrid. Creo que también ha sido un acierto no cerrar el Decreto Ley, sino someterlo a una tramitación de urgencia como reforma a la Ley de Memoria Histórica, porque de esta manera permitía un proceso de negociación con las fuerzas políticas. Ahora bien, una vez que la familia planteó como alternativa La Almudena, la manera de gestionar el tema y de responsabilizar a la Iglesia no ha sido correcta, cabían mejores maneras de interlocutar con la Iglesia.

-El tema que mañana le trae a Logroño es 'La laicidad en una sociedad democrática'.

-Es obvio que el Estado debe de ser laico, la mejor garantía de la libertad religiosa y de la convivencia en un contexto de pluralismo. Pero también creo que hay que distinguir entre Estado laico y sociedad laica. La sociedad puede ser lo que quiera (más católica, multireligiosa, más agnóstica...) pero eso no debe decidirlo el Estado, que ha de ser laico para que la sociedad se exprese y se desarrolle con pluralismo. Por otro lado, la Constitución también plantea unas relaciones de cooperación entre el Estado y la Iglesia. Luego es importante tanto afirmar la laicidad, la separación y la neutralidad, como el reconocimiento y la cooperación.

-En la consolidación de la laicidad de nuestro Estado, ¿qué temas quedan pendientes?

-En materia económica quedan algunos privilegios a la Iglesia Católica. En el IRPF ya se produjo una igualación y también en el IBI, pero no la hay con el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) y tampoco en la asignación tributaria. Aquí caben diferentes opciones, pero una posible sería extender la asignación tributaria, de la que goza sólo la Iglesia católica, a protestantes y musulmanes. Los judíos no quieren acogerse a esa fórmula porque les podría identificar, algo contra lo que están vacunados por su experiencia histórica.

-Usted tuvo su papel en la pacificación del pueblo vasco. ¿Qué toca ahora?

-Hay quienes consideran que toca reivindicar un nuevo estatuto político para el reconocimiento de un derecho de decisión o autodeterminación. Yo pienso que lo que toca es un proceso, que ha de ser lento en el tiempo, en el que la sociedad se vaya encontrando; en el que se vayan produciendo situaciones de reconciliación. Es importante que haya víctimas capaces de perdonar, no de olvidar, y que haya personas de ETA que vayan desarrollando una conciencia moral sobre lo que han hecho y tengan capacidad para pedir perdón. Otorgar y pedir el perdón no es algo exigible a todos y cada uno, pero en la medida en que haya referentes significativos se están marcando las buenas bases de una reconciliación.

-Ya se han dado pasos en ese sentido.

-Pasos se han dado, pero necesita de más recorrido. Respecto a la situación de los presos, en aquella medida que haya calidad de procesos de reconciliación es más fácil poder comprender y aceptar que se vayan dando casos de reinserción.

-En su perfil de twitter se lee: 'Con fe en la política'. Debe ser de los pocos que mantienen esta fe, más que en la política en los políticos.

-He tenido la oportunidad de estar en el Ayuntamiento de Sestao, en el Gobierno de Moncloa o en el Partido Socialista en Madrid y conozco, y en diferentes partidos, a personas que están en la política con el compromiso claro de cambiar la sociedad. Conozco muchos y los conozco de cerca. También los hay que entran en política por intereses particulares, pero de lo que he visto en abundancia es de lo contrario.

-En su caso personal, ¿religión y política conviven en armonía?

-Yo he entrado en la política a fuer de cristiano. Para cambiar la sociedad conforme a los valores que dicta el Evangelio no sólo debemos quedarnos en la sociedad civil, y yo he decidido dar el salto al Boletín Oficial del Estado y los Presupuestos Generales del Estado. En la práctica, hay aspectos en los que la convergencia entre religión y política socialista es mayor, como en temas de inmigración, estado social, libertades públicas... Y hay otros más discrepantes, como el tema del aborto, por ejemplo, que para mí ha sido un elemento conflictivo, no tanto cuando se planteó el salto de la ley de supuestos a la de plazos, como por concebir el aborto como un gran avance. Puedo considerarlo como un mal menor, pero no como una gran conquista. He de decirte que también vivo conflictos respecto a la Iglesia y, en cuanto al papel de la mujer en la Iglesia, vivo uno enorme porque veo que esta última no da pasos en reconocer a la mujer en condiciones de igualdad. Pero son conflictos que también se dan en otros partidos. Un cristiano que esté en la derecha y vea cómo maneja hoy su partido el tema de la inmigración, a poco que lea el Evangelio se sonrojará. O sobre el tema nacionalista, ya que el Evangelio habla el amor al prójimo y de patrias no plantea nada.