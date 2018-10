«En la conjunción solar de San Millán participan la geometría, la astronomía, el arte y la historia» Silanes, ayer en el Ateneo Riojano. :: justo rodríguez El investigador riojano abrió ayer el curso del Ateneo Riojano con la conferencia titulada 'Luz equinoccial en el monasterio de San Millán' J. Ignacio López de Silanes Valgañón Científico e Historiador B.B. LOGROÑO. Lunes, 1 octubre 2018, 22:33

J. Ignacio López de Silanes (Fonzaleche, 1951) es uno de esos hijos ilustres de La Rioja que pasea con orgullo el nombre de su tierra por universidades y centros del saber de medio mundo. Su currículum abruma al tiempo que sorprende por su eclecticismo: Ciencias Físicas, Geografía e Historia y profesor titular de Matemáticas en la Universidad Autónoma de Madrid. Esta triple faceta la ha plasmado en cientos de artículos y en varios libros, entre ellos dos sobre el Románico en Madrid y La Rioja, otro par de ellos sobre la historia de su villa natal y los especializados 'Didáctica de las Matemáticas' y, con varios autores, 'Geometría escolar para maestros de educación primaria'. Silanes, además, colaboró con este diario entre los años 1990 y 1995 donde escribió más de cien artículos sobre el patrimonio histórico-artístico de nuestra región y que fueron publicados en el suplemento dominical.

-¿De dónde surge esa pasión por la Fisica, las Matemáticas y el Arte?

-Desde muy joven, ya cuando estudiaba en el colegio San José de los HH Maristas de Logroño me interesaron tanto las ciencias como las artes, principalmente las artes medievales europeas conocidas como Románico y Gótico, de forma que cuando terminé mis estudios en la Facultad de Ciencias de la UCM continué estudiando Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad. Desde entonces he trabajado simultáneamente las artes y las ciencias a nivel de estudios, investigaciones, publicaciones, etc. De esta manera publiqué el primer libro sobre el Románico en Madrid y en La Rioja, en tiempos en que se consideraba que el Románico en estas dos provincias españolas era un arte marginal y de poco interés. A partir de entonces se consideró al Románico en La Rioja como el exponente artístico y cultural medieval más importante de esta comunidad. Se ha creado una infraestructura para visitar el patrimonio a partir de una reunión en mi casa en Fonzaleche en la que había varios alcaldes, representantes de la Comunidad Autónoma, y de un organismo de la CE. Posteriormente (como diez años después) se hizo el Centro del Románico en Treviana. En el caso de Madrid, ya se considera que el arte Románico es la manifestación artística durante la etapa medieval desde la Conquista hasta el siglo XV, ya que las realizaciones góticas fueron muy tardías en esas tierras.

-Aunque pueda parecer paradójico, el arte y las matemáticas son perfectamente compatibles, como ya ha demostrado en sus publicaciones.

- Desde hace 20 años imparto la materia 'Arte y cultura matemática' en los estudios de postgrado de la Universidad Autónoma de Madrid, en los últimos 10 años integrada en el Máster de Museos de dicha universidad. Actualmente estoy trabajando para publicar en los próximos meses un conjunto de trabajos que relacionan las Matemáticas y el arte, lo que no tiene por otra parte nada de nuevo, ya que muchos artistas y arquitectos de primera línea fueron buenos matemáticos, incluso en España.

- Precisamente, esta relación nos lleva a sus últimas investigaciones y que ha presentado en el Ateneo Riojano sobre la conjunción solar en el monasterio de San Millán.

- El fenómeno equinoccial en el monasterio de San Millán ha sido redescubierto recientemente, ya que cayó en el olvido, posiblemente, a partir del abandono del monasterio como consecuencia de la Desamortización de Mendizábal, que además trajo consigo la discontinuidad de las comunidades religiosas que lo regentaron. Yo he estudiado y divulgado este fenómeno. En el estudio de la conjunción solar que se produce en el monasterio participan la geometría, astronomía, el arte y la historia, para concretar el cómo y por qué se produce, quiénes y cuándo lo hicieron, las razones que les llevaron para gastar su tiempo y dinero en los soportes de este fenómeno, etc. Su divulgación es importante, así como encajarlo en el escenario adecuado. Yo he trabajado profesionalmente los fenómenos de conjunción solar, y fruto de ello son los redescubiertos por mí en la iglesia de los Templarios de Segovia, en el monasterio de San Antonio en La Cabrera (Madrid), en la Gruta de Buda Seokguram (Corea del Sur)... así como los estudios de otros templos y lugares. De hecho, enseño también cómo tratar y descubrir este tipo de fenómenos, así como los recursos matemáticos y astronómicos utilizados.