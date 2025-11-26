LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente Fallece un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
El Congreso 'Sagasta y su tiempo' culmina el bicentenario del político riojano

El encuentro académico y divulgativo, con una treintena de expertos, comienza hoy en el Parlamento de La Rioja y se completará en la UR

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:26

El Congreso Internacional 'Sagasta y su tiempo', que culmina en Logroño el año de conmemoración del bicentenario del político riojano, comienza hoy en el Parlamento ... de La Rioja y se desarrollará hasta el viernes en la Universidad de La Rioja. Organizado por el Instituto de Estudios Riojanos y la Fundación Sagasta, el encuentro académico y divulgativo contará con la participación de una treintena de especialistas en historia política, social y cultural contemporánea que pondrán en contexto la figura poliédrica del siete veces presidente del Gobierno de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

