El Congreso 'Sagasta y su tiempo' culmina el bicentenario del político riojano

El Congreso Internacional 'Sagasta y su tiempo', que culmina en Logroño el año de conmemoración del bicentenario del político riojano, comienza hoy en el Parlamento ... de La Rioja y se desarrollará hasta el viernes en la Universidad de La Rioja. Organizado por el Instituto de Estudios Riojanos y la Fundación Sagasta, el encuentro académico y divulgativo contará con la participación de una treintena de especialistas en historia política, social y cultural contemporánea que pondrán en contexto la figura poliédrica del siete veces presidente del Gobierno de España.

El presidente Gonzalo Capellán inaugurará las jornadas en la sede del Legislativo autonómico (a las 16.30 horas). Durante la sesión se abordarán los fundamentos del liberalismo avanzado y el Estado en tiempos de Sagasta, con ponencias y comunicaciones a cargo de Eduardo Higueras (de la Universidad Nacional de Educación a Distancia), Pablo Ruiz Martín (Universidad Autónoma de Madrid), Albert Sánchez Navarro (Universidad Autónoma de Barcelona) y Enric Castillo i Hidalgo (Universidad Pompeu Fabra.

Mañana las sesiones continuarán en el Edificio Quintiliano de la UR (a partir de las 09.30 horas) con mesas dedicadas a la cultura política del siglo XIX, los conflictos militares y sociales de la Restauración, así como a la transformación de la sociedad, la economía y la religión en la época sagastina. Entre los ponentes, destacan Florencia Peyrou Tubert (de la Universidad Autónoma de Madrid), Carlos Navajas Zubeldia (Universidad de La Rioja), Beatriz Frieyro de Lara (Universidad de Granada), Juan Pan-Montojo (Universidad Autónoma de Madrid) y Rafael Serrano García (Universidad de Valladolid).

Por último, la jornada del viernes estará dedicada a la biografía y al perfil público de Sagasta, con Darina Martykánová, María José Solanas Bagües, Francisca Vera Pérez y José Luis Ollero Vallés (investigador del Instituto de Estudios Riojanos), quien analizará las valoraciones historiográficas e interpretativas sobre el político camerano. El congreso concluirá con una visita guiada por el casco histórico de Logroño y los espacios físicos de la época sagastina.