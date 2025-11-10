Conciertos, talleres, charlas y un gran desfile, del 13 al 15 en Artefacto

La Rioja Logroño Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:57 Comenta Compartir

El actor riojano Miguel Jorge inaugura el próximo jueves en La Gota de Leche (18.30 horas) una nueva edición de Artefacto, festival de cultura joven que promueve el Ayuntamiento de Logroño y que se prolongará durante tres días con el lema 'Explora tu diferencia'. La concejal de Juventud, Laura Lázaro, recordaba este lunes su objetivo: «visibilizar y fomentar la creatividad de los jóvenes artistas de Logroño», para luego informar sobre su programación.

El festival se abre el jueves 13 con un taller de cómic y otro titulado 'Pintando moda', donde se pintarán las telas que, un día después, dos modistos transformarán en vestidos y desfilarán en la pasarela de moda con la que el sábado se clausura Artefacto. Un casting actoral para el trailer 'La vida mágica' de Claudio Aracena y el concierto de la banda de rock alternativo Montalbo (20.00) completan la primera jornada.

La tarde del viernes recupera el taller de cómic y programa otro de fanzine, así como una conferencia sobre el cosplay. Mario Manso protagoniza A.L.B.A.L. by Manso, una acción sonora que hibrida cuerpo, escultura y música experimental (18.30). Y a partir de las 20.00 compartirán concierto distintos artistas urbanos, con el uso del autotune como herramienta sonora. Ellos son El porra, Lil Maister, Vionix, Victoria Ríos y Matías Carreras.

Artefacto dedicará la mañana del sábado a un taller de goma EVA y a cerrar los de cómic y fanzine. Y ya por la tarde, a las 18.30, concierto de Claire Victoria Roberts (violín y voz) y Gonzalo Zapata (piano), dúo que mezcla folklore celta y jazz contemporáneo.

El festival se clausura con el desfile 'Logroño es moda' en la calle Portales, en el que participan jóvenes diseñadores locales y nacionales de moda y joyas (19.30 horas).