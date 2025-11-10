Conciertos, talleres, charlas y un gran desfile, del 13 al 15 en Artefacto

LogroñoConciertos, talleres, charlas y un gran desfile, del 13 al 15 en Artefacto
El festival se abre el jueves con cómic y 'Pintando moda'
La Rioja
Logroño
Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:57
El actor riojano Miguel Jorge inaugura el próximo jueves en La Gota de Leche (18.30 horas) una nueva edición de Artefacto, festival de cultura joven que promueve el Ayuntamiento de Logroño y que se prolongará durante tres días con el lema 'Explora tu diferencia'. La concejal de Juventud, Laura Lázaro, recordaba este lunes su objetivo: «visibilizar y fomentar la creatividad de los jóvenes artistas de Logroño», para luego informar sobre su programación.
El festival se abre el jueves 13 con un taller de cómic y otro titulado 'Pintando moda', donde se pintarán las telas que, un día después, dos modistos transformarán en vestidos y desfilarán en la pasarela de moda con la que el sábado se clausura Artefacto. Un casting actoral para el trailer 'La vida mágica' de Claudio Aracena y el concierto de la banda de rock alternativo Montalbo (20.00) completan la primera jornada.
La tarde del viernes recupera el taller de cómic y programa otro de fanzine, así como una conferencia sobre el cosplay. Mario Manso protagoniza A.L.B.A.L. by Manso, una acción sonora que hibrida cuerpo, escultura y música experimental (18.30). Y a partir de las 20.00 compartirán concierto distintos artistas urbanos, con el uso del autotune como herramienta sonora. Ellos son El porra, Lil Maister, Vionix, Victoria Ríos y Matías Carreras.
Artefacto dedicará la mañana del sábado a un taller de goma EVA y a cerrar los de cómic y fanzine. Y ya por la tarde, a las 18.30, concierto de Claire Victoria Roberts (violín y voz) y Gonzalo Zapata (piano), dúo que mezcla folklore celta y jazz contemporáneo.
El festival se clausura con el desfile 'Logroño es moda' en la calle Portales, en el que participan jóvenes diseñadores locales y nacionales de moda y joyas (19.30 horas).