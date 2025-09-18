LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El cantante navarro Mikel Izal. PROMOCIONAL

Conciertos, djs, teatro y folclore en las celebraciones de San Mateo de Logroño

El domingo destaca Mikel Izal en la Plaza del Ayuntamiento y la actriz Toni Acosta estará dos días en el Bretón con 'Una madre de película'

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:28

La música sonará en las fiestas de San Mateo desde las 12.00 horas de este sábado, con la Dj Carmen de la Fuente, durante el cohete en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño. A partir de entonces actuarán las charangas y otras agrupaciones por diferentes lugares de la ciudad y en distintos horarios. A las 13.00 hora comenzará La Morrete Party de Gylda Lgtbiq+ en la Plaza de San Bartolomé con Alba Royo y Buzz B, seguirán a las 16.00 Akajogito y 2Mari Djs, a las 19.00 Bárbara la Reina de la Pantaloneta y sus tanga boys y a las 20.30 Eme Dj.

Destaca además el espectáculo Bambino Open Air especial chupinazo, desde las 17.00 hasta la madrugada, en la Plaza de Santiago (detrás de la iglesia).

El folclore tendrá su espacio el sábado. Entre otras citas, destaca en el Paseo del Espolón el XIII Festival Folclórico Internacional de la Vendimia 'Nieves Sáinz de Aja', a las 18.30; y el de la Federación de casas regionales en la Glorieta Doctor Zubía, a las 19.00.

El domingo tendrá lugar la principal apuesta musical del Consistorio, el concierto del cantante navarro Mikel Izal, en la Plaza del Ayuntamiento, a las 22.00 horas. Estará precedido por la actuación de Dollar Selmouni, a las 21.15. En el teatro Bretón cabe señalar la representación de 'Una madre de película' a las 21.00 horas, con la actriz Toni Acosta, con entradas entre 9 y 23 euros, tanto el domingo como el lunes.

La sala Fundición ha programado para este viernes, a las 21.00 horas, el concierto de Leihotikan + Presbicia, con entradas anticipadas por 10 euros y 15 en taquilla. El domingo estará Manolo Kabezabolo y Los Ke Te Revientan el Bolo y The Eskarallas, a las 21.00. Las entradas anticipadas se pueden adquirir por 17 euros y en taquilla valdrán 20. Y el lunes Malauva, a las 21.30 con taquilla inversa (se paga lo que el público considere después del evento).

En el Stereo Rock & Roll Bar actuará Joy Fantastic, el sábado, a las 23.00 horas con entradas anticipadas por 5 euros. En taquilla costarán 7.

En la Plaza del Parlamento el festival Parrilla incluye el sábado, a partir de las 19.00 horas y por este orden, a los djs Sebastián Reyes, Sofarsogood, Júpiter, Gianni & Cris y Kurtzz. El domingo, también desde las 19.00 actuarán Fabio Laseca, Nuevos Mundos, Mil Córdobas, Kontrol Mental y Dork. El lunes, a las 20.00 pincharán LMC y dj Kitos y seguirán las propuestas musicales de Ayvan, El Posti y Modelo. Para finalizar, el martes, a las 20.00, comenzará la jornada Equal con Donna y continuarán Blackpanda y Lena Makana.

En el aparcamiento de Las Norias, del 19 al 27, se podrá asistir al Circo del Miedo y hasta el 28 también estará el Gran Circo Holiday con Rody Aragón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años el doctor Sabrás, miembro de una larga saga de odontólogos
  2. 2 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  3. 3

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  4. 4 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase
  5. 5 Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  6. 6 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana
  7. 7 Desde el disparo del cohete en Logroño... chubascos y descenso brusco de las temperaturas
  8. 8 Cuatro años y medio más de cárcel para el abogado reincidente por estafar cerca de 85.000 euros a sus clientes
  9. 9

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  10. 10

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Conciertos, djs, teatro y folclore en las celebraciones de San Mateo de Logroño

Conciertos, djs, teatro y folclore en las celebraciones de San Mateo de Logroño