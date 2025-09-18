Conciertos, djs, teatro y folclore en las celebraciones de San Mateo de Logroño El domingo destaca Mikel Izal en la Plaza del Ayuntamiento y la actriz Toni Acosta estará dos días en el Bretón con 'Una madre de película'

La música sonará en las fiestas de San Mateo desde las 12.00 horas de este sábado, con la Dj Carmen de la Fuente, durante el cohete en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño. A partir de entonces actuarán las charangas y otras agrupaciones por diferentes lugares de la ciudad y en distintos horarios. A las 13.00 hora comenzará La Morrete Party de Gylda Lgtbiq+ en la Plaza de San Bartolomé con Alba Royo y Buzz B, seguirán a las 16.00 Akajogito y 2Mari Djs, a las 19.00 Bárbara la Reina de la Pantaloneta y sus tanga boys y a las 20.30 Eme Dj.

Destaca además el espectáculo Bambino Open Air especial chupinazo, desde las 17.00 hasta la madrugada, en la Plaza de Santiago (detrás de la iglesia).

El folclore tendrá su espacio el sábado. Entre otras citas, destaca en el Paseo del Espolón el XIII Festival Folclórico Internacional de la Vendimia 'Nieves Sáinz de Aja', a las 18.30; y el de la Federación de casas regionales en la Glorieta Doctor Zubía, a las 19.00.

El domingo tendrá lugar la principal apuesta musical del Consistorio, el concierto del cantante navarro Mikel Izal, en la Plaza del Ayuntamiento, a las 22.00 horas. Estará precedido por la actuación de Dollar Selmouni, a las 21.15. En el teatro Bretón cabe señalar la representación de 'Una madre de película' a las 21.00 horas, con la actriz Toni Acosta, con entradas entre 9 y 23 euros, tanto el domingo como el lunes.

La sala Fundición ha programado para este viernes, a las 21.00 horas, el concierto de Leihotikan + Presbicia, con entradas anticipadas por 10 euros y 15 en taquilla. El domingo estará Manolo Kabezabolo y Los Ke Te Revientan el Bolo y The Eskarallas, a las 21.00. Las entradas anticipadas se pueden adquirir por 17 euros y en taquilla valdrán 20. Y el lunes Malauva, a las 21.30 con taquilla inversa (se paga lo que el público considere después del evento).

En el Stereo Rock & Roll Bar actuará Joy Fantastic, el sábado, a las 23.00 horas con entradas anticipadas por 5 euros. En taquilla costarán 7.

En la Plaza del Parlamento el festival Parrilla incluye el sábado, a partir de las 19.00 horas y por este orden, a los djs Sebastián Reyes, Sofarsogood, Júpiter, Gianni & Cris y Kurtzz. El domingo, también desde las 19.00 actuarán Fabio Laseca, Nuevos Mundos, Mil Córdobas, Kontrol Mental y Dork. El lunes, a las 20.00 pincharán LMC y dj Kitos y seguirán las propuestas musicales de Ayvan, El Posti y Modelo. Para finalizar, el martes, a las 20.00, comenzará la jornada Equal con Donna y continuarán Blackpanda y Lena Makana.

En el aparcamiento de Las Norias, del 19 al 27, se podrá asistir al Circo del Miedo y hasta el 28 también estará el Gran Circo Holiday con Rody Aragón.