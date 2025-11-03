Los Átomos, Maialen Lecumberri, Micky y Los D+ actuarán en Logroño en beneficio de Proyecto Hombre Las entradas para este concierto solidario, que se celebrará el 30 de noviembre, ya se pueden adquirir por diez euros en la sede de la asociación

El Auditorio del Ayuntamiento de Logroño acogerá el domingo 30 de noviembre, a las 19 horas, otra edición del concierto anual solidario a beneficio del Proyecto Hombre La Rioja. En esta edición actuarán Micky y su banda los D+, Los Átomos y Maialen Lecumberri.

En el acto de presentación han participado la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, el director de Proyecto Hombre La Rioja, David García, el patrono de la entidad, Eugenio de la Riva y un representante de Los Átomos, Osvaldo Moreno.

En su intervención, la concejala de Servicios Sociales ha destacado que este evento, en el que colabora el Ayuntamiento de Logroño, «es una gala muy especial con un fin que, desde luego, merece la pena». «Es por esto -ha añadido-, que me gustaría invitar y motivar a los logroñeses, a los riojanos, a que acudan a esta gala porque estoy segura de que no solo van a llevarse la sensación de estar apoyando una buena causa, sino que, además, van a disfrutar de un rato inolvidable».

Asimismo, Patricia Sáinz ha subrayado que «esta asociación, con más de 35 años de experiencia, está en una continua adaptación a las nuevas necesidades que, en el mundo de las adicciones, con o sin sustancia, van surgiendo». «Ellos, con su profesionalidad y humanidad, trabajan para que todos los afectados puedan tener una segunda oportunidad», ha dicho.

En este sentido, ha continuado la concejala, «para conseguir apoyo para todas las iniciativas que se llevan a cabo desde la asociación, esta gala se prepara con mucho cariño e ilusión».

En concreto, gracias a esta iniciativa se recaudan fondos para ayudar a financiar los programas que se llevan a cabo desde Proyecto Hombre La Rioja para el tratamiento y la rehabilitación de personas con adicciones, así como programas de orientación y atención a personas del entorno socio-familiar y talleres y actividades de prevención y sensibilización dirigidos a toda la ciudadanía.

Las entradas para esta actuación solidaria se pueden adquirir por diez euros en la sede de Proyecto Hombre La Rioja (Paseo del Prior, 6) y en las Librerías Santos Ochoa ubicadas en Calvo Sotelo, 19 y Gran Vía, 55.