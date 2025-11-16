Letras con significado y música que emociona

Ramoncín, el sábado en el concierto de la Sala Entreviñas en Aldeanueva de Ebro.

Sanda Sainz Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:21

Ramoncín regresó a la Sala Entreviñas el sábado en su tercer concierto en el recinto de Aldeanueva de Ebro donde ya actuó en 2016 y 2023. Aseguró sentirse a gusto y dijo que volverá por la respuesta de la gente. Acudieron unas trescientas personas, según la organización, y disfrutaron de un espectáculo de grandes temas y una excelente interpretación durante más de dos horas y media en las que hubo de todo: una actuación llena de matices musicales, interactuación con el público e incluso un breve receso para solucionar un problema técnico, cosas del directo.

En esta gira 'Celebración 50/70' Ramoncín y Los Eléctricos del Diablo repasan las canciones de la trayectoria de cinco décadas del artista madrileño que han dado un salto de calidad y también conmemora sus casi 70 años de edad (que cumplirá el próximo 25 de noviembre).

Sobre el escenario llamó la atención la apuesta instrumental con tres guitarristas, un bajista, a la izquierda el batería ligeramente elevado y al otro lado, en alto, el teclista con un órgano Hammond. Ramoncín salió con una guitarra eléctrica e intercaló partes sin ella y otras con la armónica que le dio ese toque distintivo. Al fondo destacaba en rojo sobre negro el logo con el nombre del cantante.

Pasadas las once de la noche sonó una de sus composiciones recientes, 'No volarán', compacta y con una letra y melodía que no tienen nada que envidiar a sus éxitos. Siguieron 'Sangre y lágrimas' y 'Putney bridge' que encendió al personal. Después dejó la guitarra, dijo que un asesinato cada semana es intolerable e interpretó 'La chica de la puerta 16', que no pierde vigencia más de cuarenta años después.

«Las canciones es lo que nos trae aquí», comentó Ramoncín mientras se sucedían 'Chuli', '¡Hola, muñeca!', 'Por ti me he vuelto loco' con toque de armónica y 'Reina de la noche' con el público cantando. 'Canciones desnudas' comenzó con un slide de guitarra y Ramoncín se mostró incómodo por un problema técnico hasta que indicó a la banda que parase y se marchó unos minutos hasta que se solucionó. «Perdonad, esto pasa a veces», dijo al regresar.

'Al límite' y otros éxitos

Todavía quedaba mucho por delante con momentos de interactuación como cuando se coreó en la sala 'Cuerpos calientes' o cuando bajó del escenario para cantar 'Como un susurro' cerca de la gente, junto a las vallas. El concierto mostró lo bien que llevan trabajadas las canciones con diferentes efectos sonoros, partes muy medidas, bajadas y subidas de intensidad para crear distintos ambientes.

'Rock and Roll Duduá' animó de nuevo a cantar al personal y 'La cita' dio paso a pasajes solistas de todos los músicos, sin Ramoncín, que se incorporó para seguir con el clásico 'Felisín el vacilón' y, sentado en el borde del escenario, 'El cuchillo y la herida' con predominio del sonido acústico y el Hammond. Sacó la armónica otra vez con 'Estamos desesperados' y cogió la guitarra de nuevo con '¡Déjame!' y 'Miedo a soñar' que terminó con una apoteosis instrumental.

Ramoncín hizo el gesto de ir a dormir, pero faltaban temas imprescindibles como 'Al límite' que se alargó para presentar a la banda, con complicidad, y finalizar con 'Hormigón, mujeres y alcohol'. El público pidió otra y el cantante habló de «la atrocidad tan grande cometida por el sionismo» para abordar '10 segundos' in crescendo, con el lamento de la armónica y terminar a las 01.45 con aplausos y satisfacción.

