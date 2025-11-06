Concierto de Marcos Collado y los Guardianes del Compás en el festival Riojazz

Marcos Collado y los Guardianes del Compás ofrecen esta tarde el concierto estelar de la V Semana de la Cultura del Jazz, Riojazz. El ... cuarteto liderado por el reconocido guitarrista mallorquín ofrecerá, a través de sus propias composiciones, un repertorio más jazzístico y en un formato más acústico de lo que en él es habitual, rindiendo así homenaje a discos y autores que supusieron una fuente de inspiración en el desarrollo de su carrera. La cita, a las 20.00 en el Centro Fundación Ibercaja (entradas al precio de 10,20 euros en entradium.com).

Recta final

Riojazz entra este fin de semana en su recta final. Mañana, sábado, la Rioja Big Band (organizadora del Festival) traslada su tradicional concierto a Calahorra, en el que contará con la prodigiosa voz del calagurritano Daniel Amatriaín. La actuación comienza a las 20 horas en el Centro Fundación Caja Rioja de la localidad.

La Semana de la Cultura del Jazz finalizará el domingo con varias citas. A mediodía se celebra en el Museo Würth el Concierto Didáctico para jóvenes estudiantes y el concierto de La Fundición Big Band, cantera de La Rioja Big Band, dirigido a las familias. Por la tarde, a las 20.00 en la Sala Fundición, la tradicional Jam Session podrá un año más el cierre a Riojazz.