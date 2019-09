«El concierto de Logroño será especial, con piano y voz, un diálogo directo con el público» Diana Navarro. / Imagen promocional Diana Navarro actúa el día 28 en Riojafórum de Logroño, dentro de la gira de presentación de su nuevo disco 'Inesperado' SANDA SÁINZ Martes, 24 septiembre 2019, 13:59

El próximo sábado 28 de septiembre, a las 20.30 horas, la cantante malagueña Diana Navarro ofrecerá un concierto en el auditorio Riojafórum de Logroño en el que presentará los nuevos temas de su disco 'Inesperado' (que se publicará el 1 de noviembre) además de cantar otros de sus anteriores trabajos.

-¿Qué ofrece en este nuevo disco?

-Como bien dice el título, 'Inesperado', no esperas lo que vas a encontrar, cada canción tiene una historia diferente. Me hace mucha ilusión porque la respuesta está siendo muy positiva. Antes de publicarlo hemos comenzado a presentarlo en diferentes ciudades. Está resultando muy emocionante. En Logroño va a ser especial porque llevamos un formato de piano y voz. Es un diálogo directo con el público.

-¿Cómo será el repertorio de este concierto de Logroño?

-Vamos a presentar los temas del disco 'Inesperado' y también habrá de los anteriores discos. Llevamos una puesta en escena muy cuidada. Es un punto más de lo que ofrecí en 'Resilencia'. El público desde luego es el protagonista porque lo que me interesa es que se emocione y le guste lo que ofrezco.

Cuándo sábado 28 de septiembre, a las 20.30 horas Dónde Riojafórum de Logroño. Entradas 36 euros en el patio de butacas y palco, 32 euros en el anfiteatro salvo desde la fila 31 a la 39 que cuestan 26 euros.

-Parece que está todo inventado en la música en general y en los diferentes géneros en particular. Usted quiere dar un paso más en la mezcla de estilos como se escucha en su single 'Encrucijada' ¿qué busca con esta propuesta?

-'Encrucijada' surgió como una necesidad, una apuesta para que mis sobrinos se den cuenta de que pueden escuchar música 'Trap' sin letras vulgares. A mí me preocupaba mucho el mensaje del 'Trap' y del 'Reggaeton'. Su música es chulísima y el ritmo se mete en el cuerpo incitando a bailar, pero las letras, particularmente no me gustan. Siempre he defendido la copla y las raíces de nuestra tradición musical e imitando a Marifé de Triana en 'Tu cara me suena' (Antena 3) se me ocurrió grabar este tema. El disco, evidentemente no es de 'Trap', vengo de la copla, del flamenco y la saeta y mi música sigue inspirándose en estos estilos. Sí es verdad que está fusionado con diversos ambientes y por eso se llama 'Inesperados'. El single 'Encrucijada' ha sido una manera de llamar la atención de mis sobrinos y de los 'millennials', de la gente de su edad. Si algún 'millennial' ha podido escuchar copla a través de 'Encrucijada', pues bendito sea.

-¿Cómo están resultado los primeros momentos de la gira?

-Muy bien, hemos estado en Aranjuez, en el Concert Music Festival (poblado de Sancti de Chiclana), en Gijón y próximamente iremos a Jerez, Granada, Baracaldo y Madrid. La gente esté respondiendo muy bien. Durante toda mi trayectoria, desde hace quince años, fusiono música tradicional con diferentes estilos. Esto me caracteriza. 'Sola', tema con el que me di a conocer, mezcla un cante flamenco con una base que bien podría ser la del Billie Jeen de Michael Jackson.

-¿Qué queda de aquella Diana Navarro de 'Sola'?

-Quedan las ganas, la necesidad de superarme y de ofrecerle al público lo mejor de mí. Sí que he perdido mucho en el camino pero es normal y eso me ha hecho más fuerte. Hace quince años era muchísimo mas ingenua. Haciendo balance de estos quince años de crecimiento personal y artístico, ahora estoy en mi mejor momento. Nunca pensé que pudiese estar tan feliz.

-¿A partir de ahora se centrará exclusivamente en la presentación del disco?

-Si Dios quiere, sí. Con el disco anterior, 'Resilencia', estuvimos dos años y medio girando. Fue precioso. Muchas personas me redescubrieron. Espero que con 'Inesperado' esta gente vuelva junto con los que venían de siempre y los que quieran unirse.

-Usted también está vinculada a la televisión y el cine ¿cómo está ahora en este aspecto profesional?

-Sigo formándome como actriz. He participado en la película 'Padre no hay más que uno' de Santiago Segura y continúo haciendo cosas como actriz, una profesión que me merece mucho respeto. Me encanta la interpretación y tengo algunos proyectos. Me encanta la televisión y el cine. Hoy en día se están realizando series de gran calidad.

-¿Cuál es el balance de su paso por 'Tu cara me suena' de Antena 3?

-Fue algo super positivo. Lo de 'Tu cara me suena' fue un regalo que me permití, un capricho. Por supuesto, resultó difícil, salí de la zona de confort para hacer cosas que antes no había realizado. Gracias a ello me atreví a grabar 'Encrucijada' de esta manera y me ayudó mucho a formarme como actriz. Es un programa precioso, un formato en el que se trabaja mucho pero me encantó y fue un regalo que me dí para crecer también como artista.

-¿Cómo surgió la oportunidad de participar en la película de Santiago Segura?

-A raíz de 'Tu cara me suena' Santiago pasó por el programa y le dije: si te hace falta alguien, cuenta conmigo. Es un hombre de palabra y así lo hizo. Fue una experiencia preciosa tanto como compañero como director. Es su primera película familiar, divertidísima y recomiendo a todo el mundo que vaya a verla porque todavía está en cartelera. Si cuenta conmigo otra vez para la segunda parte pues estaré feliz porque el personaje no tiene desperdicio. Es un papel pequeño pero muy divertido.

-Volviendo a la música. Se ha dicho que tiene una de las voces femeninas más impresionantes de todos los tiempos ¿cómo se siente con estas consideraciones?

-Me encanta que me digan esas cosas. Es muy bonito que te halaguen de esta manera. Me esfuerzo mucho para que sea así y hacerlo lo mejor posible. Tengo la suerte de haber nacido con una voz así y una manera de expresarme, soy consciente y trabajo muchísimo para cuidarme y dar al público lo mejor de mí. Siento gratitud.

-¿Algún mensaje para el público de cara al concierto de Riojafórum del día 28?

-Que tengo muchísimas ganas de reecontrarme con ellos. Siempre que he ido a Logroño me han tratado excelentemente bien. Espero que una vez más no me dejen sola y nos veamos todos allí el sábado en Riojafórum.