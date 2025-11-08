La Compañía de Antonio Najarro baila el 'Romance sonámbulo' en Riojafórum
Logroño
Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:18
La Compañía de Antonio Najarro representa 'Romance sonámbulo' en Riojafórum (a las 20.00 horas), un espectáculo de ballet español inspirado en uno de los ... poemas del 'Romancero gitano' y otros poemas nocturnos de Federico García Lorca. El rico universo lorquiano permite a Najarro desplegar toda la diversidad y potencia de la danza española y sus cuatro estilos fundamentales: la escuela bolera, la danza estilizada, el folclore y el flamenco.
Siete bailarines y seis bailarinas defendiendo cada palo, desde elegantes fandangos hasta vibrantes zapateados flamencos, arropados por una cuidada ambientación visual y la música en directo de guitarra, violín, percusión, flauta y cante.
Antes de la función habrá una charla a cargo de Perfecto Uriel, director de la Casa de la Danza (a las 19.00 horas). En Najarro, uno de los grandes creadores de la danza actual, se unen tradición y vanguardia sumergiendo al espectador en el embrujo de la noche granadina.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión