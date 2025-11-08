LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de 'Romance sonámbulo', de Antonio Najarro. CAN

La Compañía de Antonio Najarro baila el 'Romance sonámbulo' en Riojafórum

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:18

La Compañía de Antonio Najarro representa 'Romance sonámbulo' en Riojafórum (a las 20.00 horas), un espectáculo de ballet español inspirado en uno de los ... poemas del 'Romancero gitano' y otros poemas nocturnos de Federico García Lorca. El rico universo lorquiano permite a Najarro desplegar toda la diversidad y potencia de la danza española y sus cuatro estilos fundamentales: la escuela bolera, la danza estilizada, el folclore y el flamenco.

