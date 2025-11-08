La Compañía de Antonio Najarro baila el 'Romance sonámbulo' en Riojafórum

La Compañía de Antonio Najarro representa 'Romance sonámbulo' en Riojafórum (a las 20.00 horas), un espectáculo de ballet español inspirado en uno de los ... poemas del 'Romancero gitano' y otros poemas nocturnos de Federico García Lorca. El rico universo lorquiano permite a Najarro desplegar toda la diversidad y potencia de la danza española y sus cuatro estilos fundamentales: la escuela bolera, la danza estilizada, el folclore y el flamenco.

Siete bailarines y seis bailarinas defendiendo cada palo, desde elegantes fandangos hasta vibrantes zapateados flamencos, arropados por una cuidada ambientación visual y la música en directo de guitarra, violín, percusión, flauta y cante.

Antes de la función habrá una charla a cargo de Perfecto Uriel, director de la Casa de la Danza (a las 19.00 horas). En Najarro, uno de los grandes creadores de la danza actual, se unen tradición y vanguardia sumergiendo al espectador en el embrujo de la noche granadina.