«Si no fuera cómico sería lo mismo que soy ahora, un tipo cualquiera»

«Pilar y Luis son dos enamorados que vienen del campo. Del hambre necesaria para la existencia del latifundio. Dos enamorados que, de generación en generación, a través del tiempo (en la República, contra la dictadura, bajo el consenso...), defenderán siempre, frente a las diferentes hambres, su amor sin final». Alberto San Juan (Madrid, 1968) escribe, dirige e interpreta, junto con Luis Bermejo, Lola Botello y Pilar Gómez, 'Mundo obrero'. Producida por el Teatro Español de Madrid y de la mano de la cooperativa Teatro del Barrio, llega hoy al Bretón (a las 20.30 h.) tres años después de la sátira política 'El rey'. Esta vez San Juan ha optado por la comedia musical para contar una historia de amor y lucha por la emancipación «imaginando siempre -como Pilar y Luis-una democracia aún por venir».

-No sé si preguntar desde el desencanto o desde la esperanza. ¿Cómo hace usted para no perder esta última?

-Estoy vivo. Es razón suficiente para creer en la posibilidad del bien.

-¿Ha escrito esta historia para reír o para llorar?

-Para reír y llorar.

-Teatro político y... ¡comedia musical!

-Sí. Siete canciones originales escritas por Santiago Auserón que interpretamos en directo.

-Imagino que, en todo caso, la ha escrito para hacer memoria de la historia del movimiento obrero y revolucionario, al que debemos tantas conquistas sociales. ¿Hemos dado la espalda a los ideales de libertad, igualdad y solidaridad?

-Vivimos bajo un sistema, el capitalista, incompatible con la libertad, la igualdad y la solidaridad. Pero los seres humanos nunca podemos dar la espalda a esos principios que forman parte de nuestra naturaleza.

-¿Tiene hoy más conciencia de clase la banca que el trabajador?

-Parece que sí. Pero el saqueo es cada vez más salvaje y descarado y, por tanto, la conciencia general sobre ello, mayor.

-¿Terminará votando a Vox la clase trabajadora?

-De momento, de forma muy minoritaria.

-¿Los resultados de la ultraderecha son solo el comienzo de algo peor?

-Es la derecha de siempre sin máscara. Y sobre el rumbo de los acontecimientos nada está escrito. De todas nosotras depende. Siempre.

-¿El domingo tenía preparadas las maletas?

-No. Amo España. No he pensado en irme.

-¿Aznar se las habrá hecho ya a Casado?

-No sé nada acerca de ese marciano.

-Si se han hundido el PP y el Real Madrid, ¿qué puede pasar después?

-Que se hunda el PSOE. Dale tiempo.

-¿Confía en Pedro Sánchez?

-No.

-¿Con Rivera no? ¿Se lo cree?

-No.

-¿Podemos o no Podemos? ¿Pero quién demonios entiende a la izquierda?

-Podemos sigue siendo la organización mayoritaria. Pero no tengo ningún patriotismo de organización, siglas ni banderas.

-España, mañana, ¿será...?

-Libre, igualitaria, solidaria.

-Asaltar los cielos, ¿qué revolución exige en primer lugar?

-No tengo tanta capacidad intelectual como para responder a eso.

-¿Sigue creyendo en ello?

-En la lucha por la emancipación colectiva, por supuesto.

-La poesía, el teatro... ¿deben tomar partido hasta mancharse?

-Deben hacer lo que les de la gana.

-¿El teatro es su refugio o su trinchera?

-Es un lugar de placer, de vida.

-¿Vigila la Policía Patriótica el Teatro del Barrio?

-Vete tú a saber.

-Si no fuera cómico, ¿quién sería Alberto San Juan?

-Lo mismo que soy ahora, un tipo cualquiera.