Una comedia 'made in' Ozores

Emma Ozores | Actriz

Un día antes de que las fiestas de Nájera estallen, el cine Doga vuelve a contar hoy con una función teatral de primer nivel. Se trata de la obra escrita y dirigida por Antonio Ozores, e interpretada por la hija del autor, ya fallecido, Emma Ozores y por Juan Anillo.

Titulada '¡El último que apague la luz!', es según reza el cartel, «la comedia más surrealista que ha visto en su vida», algo que la actriz explica señalando que «no es como una comedia al uso. No es una obra que tenga un principio, un desarrollo y un desenlace final, sino que son diferentes 'esketchs' separados, que no tienen que ver entre sí. En otro momento somos actores que hablamos con el público de cosas, que participan y que se ríen mucho».

Ella considera que la obra «lleva el sello de mi padre, ya que las cosas que él decía eran de un humor surrealista. Precisamente te hacía gracia porque no te enterabas muy bien de lo que te decía, y era eso lo que te hacía reír, esa sensación de absurdo, original, distinto y con mucho ingenio».

Ozores afirma que «a ver la obra vienen niños y se divierten mucho», señalando que en la misma existen personajes «que no están, aunque se señalan en el diálogo» y que ello ha dado lugar a anécdotas tan curiosas como la de la espectadora que en cierta ocasión, al final de la función, les preguntaba: «bueno, eso de llevar a un bombero (personaje ficticio al que se alude pero no aparece) por toda la gira tiene que ser un lío, ¿no? Yo le dije, pero si no está, respondiéndome ella, pero si yo lo he visto», lo cual interpreta como que «a la gente la obra le estimula bastante la imaginación».

Asegura que eligieron esta obra «porque pensamos que iba a gustar a la gente y eso es algo que después de casi diez años de representaciones, estamos viendo que es una realidad, allá donde vamos se está llenando y la gente lo pasa muy bien», señalando a ese respecto que «a veces han sido más de veintiuna las veces que el público se ha puesto a aplaudir durante la representación». Algo que se suma en el haber de la obra, junto a las risas del público. Cuenta Ozores que una espectadora le llegó a decir que, «acababa de estar en el médico y no le había dado buenas noticias, por lo que ella no quería ir al teatro, pero al final la convencieron sus amigas y me aseguraba que lo que le había dicho el médico ya lo afrontaba de otra manera. ¡Por favor, que bonito!».

La actriz pertenece a una auténtica saga de artistas, principalmente del cine, el teatro y la televisión, algo que, según advierte, «ha sido una ventaja en cuanto al orgullo y la admiración que yo tengo por pertenecer a esta familia, pero que a la hora de trabajar me ha costado lo mismo que a otros. Cuando yo iba a llevar mi foto para buscar trabajo me decían, ah, pero tú eres la hija de Antonio Ozores, dale un abrazo muy fuerte de mi parte. Yo iba a casa y se lo transmitía, pero luego nadie me llamaba».