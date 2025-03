El colombiano Julio Fontalvo cierra esta tarde Cómicos de Alfaro con 'El imitador'

Ernesto Pascual Alfaro Sábado, 29 de marzo 2025, 08:38 Comenta Compartir

La XXVI Muestra Nacional de Teatro Cómicos de Alfaro llega esta tarde noche a su séptima y última función con una voz que ha triunfado de Madrid a Nueva York: desde las 20.00 horas, el colombiano Julio Fontalvo llevará a cabo la obra 'El imitador', en la que acude a 70 voces diferentes de clásicos para recorrer el camino de su sueño de convertirse en artista.

Con algunas entradas todavía a la venta por 16 euros en platea y 13 en anfiteatro en alfarocultura.sacatuentrada.es o en taquilla desde una hora antes de la función, la sala Florida recibe a un artista con quince años sobre escenarios de 23 países, entre ellos para participar en 'We will rock you', 'Monty Python's', 'Spamalot' o 'Avenue Q'. El colectivo Quatre Cats valora que esta es una oportunidad excepcional para verle fuera del circuito de grandes capitales mundiales.