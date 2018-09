Los Coen, Damien Chazelle o Bradley Cooper, protagonistas de la Mostra

Las nuevas películas de Damien Chazelle, los hermanos Coen o Luca Gudagnino competirán en la 75 Mostra de Venecia, que comienza el miércoles y que también mostrará el filme que Orson Welles dejó inconcluso o el debut de Bradley Cooper en la dirección. La flexibilidad de las normas del festival ha permitido la participación de películas de plataformas audiovisuales y una amplia sección dedicada a la realidad virtual, pero no se ha mostrado igual de abierto a la presencia de mujeres realizadoras y, tan solo una, la australiana Jennifer Kent, competirá por el León de Oro. Junto a ella, muchos nombres consagrados como Demian Chazelle, que regresa a Venecia, donde hace dos años comenzó la exitosa carrera de 'La La Land'.

Este año compite con 'First Man', su mirada a la vida del primer astronauta que piso la Luna, Neil Armstrong, al que interpreta Ryan Gosling. Entre las 21 películas que se disputarán el León de Oro estará también 'The Ballad of Buster Scruggs', la antología del western en seis partes dirigida por los Coen, con James Franco, Liam Neeson, Tim Blake Nelson o Tom Waits.

Otro de los filmes más destacados de Venecia es el nuevo trabajo del italiano Luca Guadagnino, tras su aclamada 'Call Me by Your Name'. De esa historia de amor salta ahora al terror de 'Suspiria' en un filme protagonizado por Dakota Johnson y Tilda Swinton que ha generado muchas expectativas. Pero si la lucha por el León de Oro se aventura reñida, no menos interesantes son las propuestas de la Mostra fuera de competición, informa Efe.

Junto al filme de Welles, 'The Other Side of the Wind', se proyectará el documental 'They'll Love Me when I'm Dead', en el que Morgan Neville cuenta la historia de ese último trabajo de Welles. El debut en la dirección del actor Bradley Cooper también se podrá ver en Venecia, una nueva versión de 'A Star is Born', con Lady Gaga en el papel que antes interpretaron Janet Gaynor, Judy Garland o Barbra Streisand.