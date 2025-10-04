El cluedo y el humor vuelven en otoño al Museo de La Rioja Las propuestas culturales regresan este otoño con hasta 14 nuevas sesiones de octubre a diciembre

El Museo de La Rioja acoge este otoño dos de sus actividades más celebradas y exitosas: el cluedo inmersivo 'El misterio de Torremuña' y las visitas teatralizadas 'Espartero, su mujer y otras cosas que exponer', citas que combinan patrimonio, humor y emoción para acercar el museo y su colección artística a todo tipo de públicos.

Durante la presentación de la programación, el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha destacado que estas propuestas «permiten a riojanos y visitantes descubrir y visitar de manera inmersiva el Museo de La Rioja y su colección de una forma diferente, divertida y para todos los públicos, sin perder el rigor histórico que caracteriza su patrimonio artístico».

El misterio de Torremuña: un crimen entre tablas góticas

La noche, el silencio del museo y una historia real de expolio de arte sacro sirven de punto de partida para 'El misterio de Torremuña', un juego teatralizado en el que los participantes se convierten en detectives.

En 1971 fueron robadas tres tablas gótico-flamencas del siglo XV del retablo mayor de la iglesia de Torremuña, en el Camero Viejo. Tras años de investigaciones, las piezas regresan al museo… Para evitar más expolios el retablo fue desmontado y trasladado al museo provincial y pasó a formar parte de los fondos del mismo, pero en la víspera de su presentación aparece un cadáver. Entre enigmas, interrogatorios y pistas repartidas por las salas, los visitantes deberán resolver un posible asesinato en una experiencia de 90 minutos, que combina intriga, humor y educación patrimonial.

La actividad está recomendada para adultos y jóvenes a partir de 12 años (de 12 a 15 deberán ir acompañados de un adulto), se celebra en horario nocturno, a partir de las 20 horas, cuando el museo ya está cerrado al público, y tiene un aforo máximo de 20 personas por sesión.

Se celebrará los días 18 de octubre, 8, 15 y 29 de noviembre y 13 y 20 de diciembre.

Espartero y Jacinta, anfitriones de un viaje teatral

La ruta 'Espartero, su mujer y otras cosas que exponer' ofrece una visita guiada por actores que dan vida a hasta ocho personajes históricos y ficticios, desde el general Baldomero Espartero y su esposa Jacinta hasta un criado romano o una «influencer» del siglo XIV, Josi. Entre escenas llenas de humor, los participantes recorren las salas del museo, descubren la importancia del Palacio de Espartero y se adentran en la colección artística del Museo de La Rioja, desde la Terra Sigillata hasta las Tablas de San Millán.

Esta visita inmersiva se ha convertido en una de las propuestas más queridas por el público y cierra ahora su temporada actual antes de renovarse con nuevos guiones y personajes en 2026.

Se celebrará los días 15, 16, 29 y 30 de noviembre y 13, 14, 20 y 21 de diciembre.

Entradas y precios

Las entradas para ambas actividades, dirigidas por la compañía riojana Sapo Producciones, estarán disponibles desde las 12 horas de mañana, sábado 4 de octubre, en www.entradium.com, con un precio de 6 euros para 'El misterio de Torremuña' y 4 euros para la visita teatralizada 'Espartero, su mujer y otras cosas que exponer'.