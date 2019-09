«¿La clave para 'sobrevivir' más de medio siglo sobre los escenarios? Genes y Jesús» La artista norteamericana Gloria Gaynor sobre el escenario. :: l.r. Gloria Gaynor | Cantante La gran diva de la música disco actúa este viernes en el auditorio de Riojafórum (20.30 horas), en vísperas de su 70 cumpleaños ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Miércoles, 4 septiembre 2019, 07:27

Sus más de cincuenta años sobre los escenarios abanderando himnos de libertad como 'I wil survive', de reivindicación de los derechos de los homosexuales como 'I'am what i am' o clásicos incontestables como 'Never can say goodbye' de The Jackson Five han convertido a Gloria Gaynor (New Jersey, 1949) en indiscutible reina de la música disco. Un reinado que, al parecer, va para largo, a juzgar por la energía y pasión con la que esta veterana cantante norteamericana pisa cada escenario.

El próximo viernes lo hará por primera vez en Logroño, en el Auditorio de Riojafórum a partir de las 20.30 horas. Será el penúltimo de cuatro conciertos que este verano le han traído a España con su música disco, pero también espiritual, de la mano de Xtrañas Producciones. El baile y el optimismo están servidos.

- Nos visita en vísperas de su cumpleaños. ¿Cuál sería su mejor regalo para este 70 aniversario?

«Mi mejor regalo sería que mis fans disfruten de la noche, mucho confeti y un gran pastel de chocolate»

- Que mis fans disfruten la noche tanto como yo, mucho confeti y un gran pastel de chocolate.

- ¿Y qué espectáculo nos regalará al público de Logroño en un día tan especial?

- Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, nada azul. Y tocaré algunas de las canciones de mi nuevo álbum de Billboard titulado 'Testimony'. No puedo esperar para compartir estas nuevas canciones con todos. Son canciones que espero brinden esperanza, aliento, inspiración y alegría.

- ¿Cuál es la clave para 'sobrevivir' sobre los escenarios, y con éxito, durante más de medio siglo?

- Genes y Jesús.

- ¿Por qué no le gusta cantar temas tristes? ¿Quizá porque ya ha tenido su dosis de tristeza en la vida (pienso en su accidente, en la muerte de su única hermana o en los abusos de los que fue víctima de joven)?

- Mi propósito es difundir felicidad y alegría a pesar de mis obstáculos. Estoy muy feliz de que mi canción 'I Will Survive' se haya convertido en un himno mundial para millones de sobrevivientes en todo el mundo. Y me siento bendecida y muy agradecida de que muchos de mis seguidores se hayan comunicado conmigo a través de Instagram, Twitter y Facebook para informarme de que las letras de las canciones de mi nuevo álbum, 'Testimony', están trayendo esperanza, fortaleza y alegría en sus vidas. Quiero seguir ayudando a fomentar la positividad y el optimismo con mi música.

- En las pistas de baile se echa de menos su música, ahora que todo suena más electrónico. ¿Cómo le suena a usted la música pop contemporánea?

- No hay nada mejor que músicos en vivo tocando juntos e inspirándose unos a otros. Grabé las canciones de mi nuevo álbum en los históricos estudios RCA en Nashville, TN con un grupo increíblemente talentoso de músicos y vocalistas de apoyo y grabé en una cinta analógica. ¡La calidez y la energía que obtienes grabando con todos los músicos y el artista en una habitación es tan maravillosa!

- Pocos artistas pueden presumir de tantos y tan míticos éxitos como los suyos. ¿Se lleva bien con todas sus canciones?

- Me encantan todas mis canciones exitosas pasadas y me encantan las canciones de mi nuevo álbum de gospel, que eleva y anima a los fanáticos de todo el mundo desde su lanzamiento en junio.

- Precisamente la música religiosa también forma parte de su repertorio desde que abrazó la religión católica. Según usted, ¿cuál es el poder de la música?

- Soy cristiana, la música definitivamente tiene poder espiritual. La música trasciende toda emoción humana. Te eleva y mejora todo.

- Y en su caso, además, la música parece darle vida. ¿Cómo logra mantener el ritmo de las giras y conciertos después de tantos años?

-Me encanta viajar y amo a mis fans, especialmente a una audiencia entusiasta. Mis seguidores en España son muy especiales, ya que siempre aprecian mucho mi música y por eso estoy muy agradecida.

- Si pudiera celebrar su cumpleaños con la familia y los amigos, ¿qué les cocinaría? Sé que la cocina es uno de sus grandes hobbies.

- Pollo a la Gaynor, está hecho con partes de pollo, deliciosa salsa de crema acompañada de pasta y vegetales coloridos.